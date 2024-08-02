影／遭鄭文燦提告不起訴竟再議 凌濤：浪費司法資源

藍營立委洪孟楷與時任桃市議員候選人凌濤於2022年九合一選戰倒數時，指控桃市前市長鄭文燦炒地皮，另砸10億元操縱賭盤影響選情，鄭對國民黨主席朱立倫、洪孟楷、凌濤提告違反選罷法等案，桃園地檢署偵結予以不起訴，案經鄭再議，高檢署駁回朱的部分獲不起訴確定，另洪、凌2人發回續行偵查；凌濤今天上午至桃檢應訊後，呼籲鄭文燦別再浪費司法資源。

凌濤表示，此案緣起於2022年11月選舉期間，鄭文燦、鄭運鵬對他及國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷所提起的違反選舉罷免法、妨害名譽的訴訟，案經桃園地檢署予以不起訴處分，沒想到鄭文燦竟提再議，以致案件發回重新偵查，如此可知，鄭文燦告他三次通通獲得不起訴處分，不起訴之後鄭竟然還不甘願，浪費司法資源又提再議，鄭的行徑簡直令人瞠目結舌。

凌濤提及，當時鄭文燦稱520就職典禮，若主席朱立倫出席就不聲請再議引發譁然，曾遭外界批評鄭是「拿司法當作政治工具」，威脅起訴或不起訴，根本就是浪費司法資源。