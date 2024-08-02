翁茂鍾案外案！銀行經理偽造定存單案...高檢署二度聲請再審 「須由這輩司法人解決」

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，案情中銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，諸上訴第三審期間因病身亡，經檢察總長非常上訴成功後，諸仍維持依偽造文書判決4月得易科罰金之刑，並宣告緩刑3年定讞；台灣高等檢察署為諸慶恩聲請再審，台灣高等法院今開庭，檢察官指出，本案是司法史上的漏洞，必須由這輩的司法人來解決，判法院准予開啟再審。

百利達銀行台北分行經理諸慶恩1999年遭檢舉強制執行怡華公司1000萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作擔保，檢方依業務上登載不實文書、商業會計法等罪起訴，一審無罪，二審依偽造文書改判有期徒刑4月，商業會計法部分不另為無罪諭知。

諸針對有罪部分上訴，檢察官也不服提上訴，但三審受理期間，諸慶恩2003年5月24日病故，最高法院就檢方上訴部分改判決不受理，諸慶恩上訴部分則以不得上訴為理由駁回，全案確定。

翁茂鍾案爆發後，檢方發現諸慶恩一案偵審期間有司法人員與翁茂鍾不當接觸，認為諸慶恩應判決無罪，曾聲請再審遭駁回確定，檢察總長認為邢泰釗確定判決一方面駁回諸的上訴，又認為檢方上訴合法，違背法理，有判決理由矛盾之情，而提非常上訴。

最高法院撤銷確定判決中不受理的部分，駁回檢察官上訴；至於諸慶恩偽造文書有罪部分，屬於不得上訴第三審的案件，因此二審判決後已定讞，非常上訴判決不影響有罪結果，諸慶恩仍判4月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑3年。

因最高法院非常上訴案的判決，高檢署和諸慶恩家屬討論後，再度向法院聲請再審，認為諸慶恩雖已身亡，但檢察官認為諸應受無罪判決，仍得為諸的利益聲請再審；另根據諸慶恩先前提出的證據、證人證述、百利達銀行的函文、民事確定裁判，皆可顯示諸無生損害之虞，也沒有主觀犯意。

檢察官指出，本案已成為司法史上的問題及漏洞，但強調聲請再審的理由並非要非難、苛責法官，如何解決本案問題，是這輩司法人的使命，並引用已故聖嚴法師的話「面對它、接受它、處理它、放下它」，認為諸只求公平、公正、公開、透明的審判，依刑事訴訟法第420條第1項第6款、第421條規定建請法院准予開啟再審。

法官表示，因本案刑事卷證皆已銷毀，而檢察官是提出刑事附民事案件中引用的刑事影印卷，不過也並非完整，要構成現行再審要件恐有困難，若開啟再審，因諸慶恩已身故，因此會採取書面審理。