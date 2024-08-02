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于美人控鍾小平提不實民調涉選罷法 北檢今偵結不起訴
選前，台北市中正萬華立委選戰三腳督，時任無黨籍候選人于美人認為，時任國民黨候選人鍾小平掛出「棄于保鍾」的看板布條板，提出不實的民調數字，提告鍾涉嫌公職人員選舉罷免法妨害選舉。台北地檢署今偵結，因難認鍾有憑空杜撰民調數字，罪嫌不足，處分不起訴。
2023年12月13日，鍾小平接受媒體訪問表示，他當時的民調勝過民進黨籍的吳沛憶、于美人民調落後他及吳，並在選區內懸掛載有「棄于保鍾」、「投給會贏的人」內容的旗幟。于美人認為，鍾小平所為影響部分選民意向，提告鍾涉嫌公職人員選舉罷免法妨害選舉。
鍾小平當時表示，于美人是好人，不過是不容易當選的人，若分裂藍營選票，就是吳沛憶當選，呼籲選民支持國民黨正藍。
鍾小平偵訊時坦承曾持手板受訪，但堅決否認有任何違反公職人員選舉罷免法的犯意與犯行，並辯稱，他有委任趨勢民調公司替他做民意調查，手板上的民調數字為該民調公司提供。此外他有認識民進黨內的朋友，朋友有提供他山水民調公司的民調資料，數據非虛構。
檢方調查，鍾小平手板所載的民調數字確實與趨勢民調公司的數字相符，而山水民調公司數據部分，與手板記載數字未盡相符，但差距不大，民調高低順位相同，認定鍾小平所辯稱非無可能。
檢方由此認為，難認鍾小平有和憑空杜撰民調數字情事，因此與公職人員選舉罷免法第104條第1項妨害選舉罪的散布謠言或傳播不實之事的構成要件未盡相合，因罪嫌不足，鍾小平獲不起訴處分。
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