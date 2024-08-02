影／瓊斯盃「美國隊」迪米特里厄斯信義區酒駕被逮！遭檢限制出境出海

來台參加威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的美國隊球員迪米特里厄斯（Thomas Demetrius），昨天凌晨在信義區飲酒後，酒駕遭警方攔查，酒測值高達每公升0.87毫克，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方諭令限制出境出海。

據了解，瓊斯盃在上個月21日落幕，迪米特里厄斯參加完美國隊的賽事後，繼續留在台灣陪伴台灣女友，前天晚間，他和隊友一同在信義區酒吧喝酒，昨天凌晨結束。

迪米特里厄斯酒後駕車上路，沒多久就被信義警分局警員攔下，發現酒駕。

警方表示，吳興街派出所員警，1日凌晨4時許，執行封鎖性路檢點勤務，酒駕嫌疑人車輛從松壽路西往東駛來，經過路檢點，警方上前攔停，攔停時聞到濃厚酒味，駕駛表示有在酒吧飲酒，現場施以酒測，酒測值達0.87mg/L，依照公共危險罪嫌送辦。

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