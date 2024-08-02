不滿黃慶林言論傷北市黨主委選情！薛凌求償敗訴確定

民進黨前立委薛凌。聯合報系資料照片

薛凌於民國109年參選民進黨台北市黨部主委時，不滿前主委黃慶林及其女兒在黨員LINE群組指控她賄選等語，提告求償。一、二審均判決薛凌敗訴，日前最高法院駁回上訴確定。

歷審判決指出，薛凌提告主張，她於民國109年4、5月間有意參選民進黨台北市黨部主委，但黃慶林及其女兒為了影響她的選情，使她競選失利，在民進黨黨員LINE群組內，指稱她發放給大眾的「蕃薯文宣小品」涉嫌賄選買票，並指她以不當手段刪除維基百科上關於自己的爭議事項等。

薛凌認為，黃慶林等人的言論對她多年累積的清譽造成嚴重損害，侵害她的名譽權甚鉅，並帶來精神痛苦，因此提告請求黃慶林等人分別賠償新台幣300萬元，並要求回復她名譽的適當處分。

一審台北地方法院審理後認定，黃慶林等人的言論提及「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉」等語，是質疑薛凌欲以不正選舉方式影響選舉意向，雖然具有指摘和批判性質，但涉及民進黨台北市黨部主委選舉及候選人操守，屬於公益相關，為可受公評的事項。

判決指出，黃慶林等人對薛凌贈禮的行為，表達了主觀評論和及質疑，這些言論與確保黨內選舉廉潔性、保障黨員選舉權及對候選人日後執行黨務的期待具有合理關聯，並非以損害薛凌名譽為唯一目的，應視為善意且適當的評論，受到憲法言論自由的保障，因此判決薛凌敗訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審仍維持一審認定，認為黃慶林等人的言論屬於質疑，且可受公評，仍判決薛凌敗訴。

薛凌不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。