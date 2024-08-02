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Toyz涉毒入獄79天 直播洩個資辱人「妓女」今上銬出庭

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅Toyz」劉偉健先前因涉販毒案遭判刑入獄，至今服刑79天，因日前直播時揭露民眾手機號碼，又在爆料某偶像團體成員與某網美有感情糾紛時以不雅字眼形容，分別挨告，士林地院今開準備庭，Toyz步下囚車與他人並銬，神情疲憊進入法院。

起訴指出，Toyz2022年上網直播時討論網紅債務糾紛，公布高姓男子手機號碼，稱要幫忙還錢，造成觀眾看見高姓男子個資，高男憤而提告。

Toyz另在直播中討論某偶像團體成員與某未成年網美，指稱2人因感情糾紛引發退團風波等，過程中說「看未成年網紅直播，聽他講了一些洨話」、「公審別人還刪文，廢物」、「把自己當什麼？妓女是不是？」「整天跟人約炮還好意思說人家性侵你」，所指網美出面駁斥並提告。

檢方介入調查，Toyz稱不認識高姓男子，手機號碼部分是直播當天來賓提供，他一開始沒注意到，發現異狀後立刻將影片轉為私人影片，直播言論只是做效果。

士林地檢勘查相關直播截圖、筆錄等證物，認定Toyz涉嫌違反個資法、公然侮辱、加重誹謗等罪，偵結起訴。

此案進入準備程序，士林地院今早開庭，由於Toyz因前涉毒品案遭判刑入獄已79天，今由囚車在送抵達士林地院，他走下囚車，與其他囚犯並銬，神情疲憊走入法院，與先前直播時神態天差地別。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Toyz走下囚車，與其他囚犯並銬，神情疲憊走入法院，與先前直播時神態天差地別。記者李隆揆／翻攝
Toyz走下囚車，與其他囚犯並銬，神情疲憊走入法院，與先前直播時神態天差地別。記者李隆揆／翻攝

Toyz 直播 網紅

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