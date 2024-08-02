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于美人控操作棄保違選罷法 北市議員鍾小平獲不起訴

中央社／ 台北2日電

圖為年初于美人（左）赴台北地檢署提告鍾小平涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭攝影／聯合報系資料照 房荷庭
圖為年初于美人（左）赴台北地檢署提告鍾小平涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭攝影／聯合報系資料照 房荷庭

國民黨台北市議員鍾小平去年參選立委時公布民調，指當時無黨籍候選人于美人落後他。于美人控告鍾小平操作棄保違選罷法。北檢認為鍾小平並未虛構捏造民調數字，予不起訴處分。

于美人提告指出，鍾小平於去年12月13日立委選舉期間接受媒體採訪時，拿出手板佯稱民進黨立委候選人吳沛憶跟于美人民調落後鍾小平，于美人民調落後吳沛憶與鍾小平。鍾小平還在選區內掛載有「棄于保鍾」、「投給會贏的人」等語的旗幟。

于美人認為，鍾小平所為使台北市第5選區不特定選民誤信鍾小平的不實民調數字，而影響部分選民的投票意向，讓原本要投票給于美人的選民轉而投票給鍾小平，涉犯公職人員選舉罷免法妨害選舉罪。

鍾小平接受偵訊時否認犯罪，辯稱他確有委任趨勢民意調查股份有限公司進行民意調查，他手板上所記載的民調數字即為趨勢民調公司所提供的數據資料；至山水民調部分，他在民進黨有認識的朋友，這位朋友有提供他山水民調公司所調查取得的民調數據。他的資料並非虛構。

台北地檢署檢察官調查發現，鍾小平確有委託趨勢民調公司針對台北市第5選區立委選情進行民意調查，民調數字與鍾小平手板所記載的民調數字完全吻合。檢方函調山水民調公司的民調資料，雖然數字未盡相符，但差異不大，且民調高低順序則完全相同。

檢察官認為，鍾小平未虛捏民調數字，且是否採取棄保的投票策略又因選民個人的考量而有所差異，無從憑空遽斷鍾小平以民調數字呼籲進行棄保的行為，已達足以損害于美人的程度，鍾小平犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

投票 民調 鍾小平

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