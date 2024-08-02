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騙人買地！員林交流道特定區啟動區段徵收證實是「假訊息」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

網路及坊間流傳，有投資客宣稱彰化縣政府將啟動「員林交流道附近特定區計畫」區段徵收開發案，企圖招攬民眾買地， 彰化縣政府建設處澄清此為假訊息，強調「員林交流道附近特定區計畫」區並無辦理區段徵收計畫，民眾輕信傳言。

建設處表示，最近有人刻意將今年4月10日縣府在員林市公所辦理「員林都市計畫主要計畫」的公開展覽說明會錄影檔，移花接木為「員林交流道特定區都市計畫」，藉此編造不實內容，企圖誤導民眾以為縣府已辦理員林交流道特定區計畫的區段徵收開發說明會，以招攬不知情民眾購買該特定區土地。

縣府建設處特別澄清，「員林都市計畫主要計畫」與「員林交流道附近特定區都市計畫」毫無相關，並強調「員林交流道附近特定區計畫的第四次通盤檢討，已在去年8月31日發布實施，此特定區計畫內並無辦理區段徵收計畫，縣府也未辦理區段徵收說明會。

建設處表示，員林交流道附近特定區計畫區內在員鹿路兩側規劃８處未來產業發展儲備用地，面積計71.2公頃，但此71.2公頃並非區段徵收或市地重劃的整體開發區，後續土地所有權人如有開發需求，須依「都市計畫農業區變更使用審議規範」整合至少５公頃以上，並向縣府檢具變更都市計畫書圖等相關資料，且應在2028年8月30日前，循法定程序申請辦理都市計畫農業區變更。

建設處表示，相關都市計畫內容可向縣府建設處網站及縣府都市計畫便民服務網，或電洽縣府城鄉計畫科查證，以免上當受騙。

網路及坊間流傳，有投資客宣稱彰化縣政府將啟動「員林交流道附近特定區計畫」區段徵收開發案，企圖招攬民眾買地， 彰化縣政府建設處澄清此為假訊息。圖／彰化縣政府提供
網路及坊間流傳，有投資客宣稱彰化縣政府將啟動「員林交流道附近特定區計畫」區段徵收開發案，企圖招攬民眾買地， 彰化縣政府建設處澄清此為假訊息。圖／彰化縣政府提供

區段徵收 員林 都市計畫

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