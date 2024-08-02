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虐死1歲男童...「拿紅蔥頭刮痧還想驅邪」 印尼保母不認罪上訴仍判12年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

印尼籍法姓女移工受僱托育同鄉友人1歲大兒子，因男童哭鬧失去耐心就痛毆虐死，男童到院前就沒了呼吸心跳，全身新舊傷遍布，法犯後辯稱小孩在浴室跌倒，她用「印尼傳統方式」拿紅蔥頭替他刮痧，法院一審依傷害致死罪判她12年6月，二審考量法女無前科，撤銷改判她12年，仍可上訴。

檢警調查，法女（31歲）2021年12月起受託照顧女友人1歲4個月大兒子，每月領薪1萬2000元，法卻因男童哭鬧不聽話就徒手朝他痛毆、搖晃及撞擊頭部，或拿塑膠幫攻擊，直至2023年2月7日男童昏迷送醫，發現他鎖骨骨折、頭部外傷併腦出血及視網膜出血，搶救至23日不治。

檢方依傷害致死罪嫌起訴法女，原應由國民法官審理，台中地院審酌本件男童母親具狀聲請不行國民法官程序，檢察官也無意見，考量全案均為外籍人士，交互詰問、提示卷證均倚賴雙向翻譯，在國民法官難易於理解下，將無法和職業法官精緻討論，裁定本件不行國民參與審判，改一般程序。

台中地院一審時，法女矢口否認傷害致死，辯稱不曾搖晃、故意推男童去撞地板，也沒有拿硬物毆打他頭部，還說男童頭受傷是在浴室跌倒2次，事前見他不舒服，就用「印尼傳統方式」拿紅蔥頭替男童刮痧、按摩，所以其背部才有瘀傷。

一審根據法醫解剖、醫師鑑定等不採信，審酌法女明知男童僅1歲多，因缺乏耐心及其他照顧問題，就對男童凌虐，造成男童新舊傷遍布，到院前就沒了呼吸心跳，顯見凌虐時間非短，手段殘忍，且犯後避重就輕，推卸責任，態度不佳。

一審審理後依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判她12年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

法女不服上訴，仍否認虐待男童，並稱不清楚撞到頭這麼嚴重，還懷疑男童染邪，想透過宗教儀式驅邪，還說是男童父母選擇不開刀、放棄治療，卻要她承擔死亡結果不公平。台中高分院二審依法醫鑑定等，仍認法女有凌虐致死，但考量法女無前科等情狀，撤銷改判她12年。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

印尼 國民法官

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