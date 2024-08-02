台中男開車活活輾死狗瞎扯「沒看到」 法院揭惡劣對話打臉

台中王姓男子開車見巷弄中有1隻鄰居養的狗，卻故意直行殘忍輾死事後還瞎扯「沒有看到」，法院勘驗行車記錄器，發現王和乘客看到狗時就討論「要撞過去喔？」「嗯，輾過」，根本就是故意要殺害犬隻，考量他犯後態度惡劣，依違反動物保護法判他3月，併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，王男2023年1月4日中午11點多駕駛1輛小客車行經台中神岡區神清路169巷，明知前方有1隻鄰居養的狗，竟故意直行開過去，活活輾死小狗。

台中地院審理時，王男矢口否認犯行，辯稱當時開車行經沒有看到狗，還說「如果有看到就不會開過去」，不是故意要去撞這隻狗。

法院勘驗王男的行車記錄器，發現王左轉進入神清路169巷時，前方巷道就出現1隻狗，車上1名男子用台語說「硬要輾過」，當時該犬站在巷道中間，距離王男的車約3戶民宅距離，但王還是繼續直行。

行車記錄器也錄下，車上1名男子說「要去撞過去喔」，另一人就回「嗯，輾過」，隨後車子就撞上狗發出撞擊聲音，但王沒有完全煞停反而繼續直行，後來一旁就有人喊說「狗在那邊」、「撞到狗了，喂」，後來又有爭執說「不然你不會去檢舉，看是我不對還你，狗給他放那裡。」

法院認為，根據王男車內對話，彼此就對要不要輾過狗討論，並決定要輾過，當時看見狗和車距離有3戶民宅，至少有3秒反應時間，王卻決意輾過狗，不採信其辯詞。