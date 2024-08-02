查水汙染AI新利器 嘉市查獲首件化工廠排強酸廢液水下場曝

以往環保單位要抓業者偷排廢水，往往會碰到「排」過水無痕、水資訊不足等問題，嘉市府環保去年與環境部合辦水質感測器應用計畫，使用工研院開發的移動式水質感測器，陸續布置牛稠溪、八掌溪、北幹大排、西大排及中央大排等重要河川大排，展開水質保衛戰，揪出首件某化工廠偷排強酸廢液，依違反水汙法裁處18萬元罰鍰。

環保局說，位在後湖工業區某化工廠3、4月間，被檢舉偷排廢水，稽查人員運用AI水質感測器在廠外排水溝監測，發現水質含硫酸酸液臭味，檢驗後再採樣廠內水質比對，確認違反水汙染防治法裁罰18萬元，業者供稱操作不慎外洩，並非故意排放，環保局說，含硫酸酸液臭味順水流排入牛稠溪，破壞生態水質環境。

環保局指出，經數月監測分析，發現2處排水路常有水質超標，稽查人員逐一排查到上游10多家工廠，比對稽查廢水排放各項資料與數據，分析掌握最可能排放廢水時間出動稽查，抽絲剝繭後查獲某化工業者水質酸鹼值超標。

環保局長李佳禾說，水質每分每秒都在變化，以往接獲通報後即使立即趕赴現場，只要業者停止排放，要查獲汙染源不容易。透過移動式水質感測器，可遠端即時觀察重要水體水質變化趨勢，將每分鐘數值上傳至環境部水科技物聯網應用平台分析排放周期。