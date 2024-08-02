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涉挪贓款當賭資 南港警貪汙起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

南港分局。本報資料照
南港分局。本報資料照
南港警分局施姓警員，涉挪用偵辦刑案扣押贓款五十四萬餘元，賭麻將、虛擬貨幣投注台灣運彩，三個月內全輸光，直到分局追贓款去向，才緊急借錢補回。士林地檢署昨依侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌起訴。

起訴指出，施是偵查隊偵查佐，擔任刑警前染有賭博惡習，轉為刑警後變本加厲，二○二一年間承辦洗錢案，持搜索票查扣五十四萬八三○○元贓款，卻未繳入庫，涉挪用扣押贓款賭麻將、虛擬貨幣投注運彩，如果賭贏就再次投入，圖謀翻身，三個月內全數賭盡。

施認罪，稱原本從分局證物庫領出贓物，待同事出庭作證後要繳入新北檢贓物庫，但開庭時間太晚未辦理，把贓物留在車上，數天後因自己賭博惡習心生貪念，「挪贓款當賭資」。

他指出，因經濟困難遲未能補回，直到二○二二年三月遭分局責問贓款，害怕「恐鋃鐺入獄」，拜託朋友借款五十五萬；同年月廿一日，補回五十四萬八三○○元至新北檢贓物庫，但贓物現鈔、銅板面額組成，與扣押時不同，缺少十元、五十元銅板，證實挪用贓款。

檢察官認為，施身為警職人員，因賭博饞癮心生貪，以公轉私將扣案贓款當賭資，使警職聲譽蒙塵，另，施拒絕幫債主查詢民眾個資，僅提供公開通緝資料，尚無其他違反亂紀罔顧民眾權益情事；全案依涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」，繳回犯罪所得及偵查中自白，依法建請減刑，建請量處適當刑度。

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