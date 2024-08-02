聽新聞
test
0:00 / 0:00

被控誘拐人妻 警官、議員互告

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣議員林源富（左）指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子陳秀玲，造成家庭失和。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富（左）指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子陳秀玲，造成家庭失和。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富指控吉安警分局長吳思翰誘拐妻子、新城鄉代會主席陳秀玲，提告妨害家庭，警政署將吳降調基隆市警局警務參。林源富昨再批吳「撩妹撩過頭」，這是給吳人生一個滿大警示。吳思翰說，林源富所說都不是事實，已告林加重誹謗。

林源富日前在議會質詢時指控吳思翰與妻子搞曖昧，還稱被妻子用水果刀砍傷，左手動脈被砍斷，大失血昏迷，送醫緊急動了5個小時手術，左手差點廢了，還指控吳指導妻子做筆錄、申請保護令，把預謀殺人案變成家暴案來辦，吳喊冤否認，不過警政署上月30日將吳思翰降調，今將舉行新舊任吉安警分局長交接。

林源富表示，吳雖然已離婚，有權利追求別人，但不應該挑有婦之夫，也不應該撩妹撩到議員妻子，「不是你可以這樣載來載去的。」

林已告吳思翰妨害家庭，與妻子陳秀玲互控殺人未遂及家暴，兩造都申請保護令。他說，昨已到家事法庭開庭，他申請的保護令也獲核准，妻子必須本月底前搬離吉安鄉住家，保護令為期一年，希望妻子好好想一想。

陳秀玲昨也放一段與丈夫爭執搶手機，過程中她被推倒在地的影片反擊，表示家務事別再浪費社會資源了。

吳思翰說，尊重長官調整他職務的決定，林源富所說都不是事實，已遞狀提告，會在院檢爭取自己的清白。

花蓮吉安警分局長吳思翰（圖）日前神情凝重現身，駁斥林源富指控。本報資料照片
花蓮吉安警分局長吳思翰（圖）日前神情凝重現身，駁斥林源富指控。本報資料照片

保護令 吉安 殺人未遂

延伸閱讀

吉安警分局長被控誘拐議員妻遭降調 當事人再批：撩妹撩過頭

男星姜景晙爆出軌人妻親密對話曝光 挨告「當小王」結果出爐

美艷人妻炒股輸光淪性奴！ 銀行職員要求「借貸肉償」後續慘了

歡愛時叫成情婦名字？人妻揮25公分長刀怒砍丈夫下體爆血 2人下場皆悽慘

相關新聞

被控誘拐人妻 警官、議員互告

花蓮縣議員林源富指控吉安警分局長吳思翰誘拐妻子、新城鄉代會主席陳秀玲，提告妨害家庭，警政署將吳降調基隆市警局警務參。林源...

涉挪贓款當賭資 南港警貪汙起訴

南港警分局施姓警員，涉挪用偵辦刑案扣押贓款五十四萬餘元，賭麻將、虛擬貨幣投注台灣運彩，三個月內全輸光，直到分局追贓款去向...

陳零九捲JPEX洗錢案獲不起訴 3吸金主嫌被訴

加密貨幣投資平台「ＪＰＥＸ」台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟三人，二○二二年至二...

法官判刑出爐 不滿友人入侵住宅2男竟拘禁他虐死

租住在桃園市中壢區的31歲雲林縣陳姓與同齡黃姓同鄉，不滿曾同住的張姓友人於2023年9月25日下午未經同意自取鑰匙進屋，...

喝酒隔天開車...逆向撞車致人於死 國民法官法庭今判8年

黃姓男子酒後開車，在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向吳男駕駛轎車，吳男傷重不治。基隆地方法院國民法官法庭審理後，今依酒後...

陳修將涉小三命案棄保潛逃 法院裁定沒收30萬元保證金

曾轟動社會的「七六行者」前總召陳修將涉犯女友死亡命案，彰化地方法院諭令30萬元交保候傳，未料陳修將離開看守所即逃匿無蹤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。