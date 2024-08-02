被控誘拐人妻 警官、議員互告

花蓮縣議員林源富（左）指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子陳秀玲，造成家庭失和。圖／林源富提供 花蓮縣議員林源富指控吉安警分局長吳思翰誘拐妻子、新城鄉代會主席陳秀玲，提告妨害家庭，警政署將吳降調基隆市警局警務參。林源富昨再批吳「撩妹撩過頭」，這是給吳人生一個滿大警示。吳思翰說，林源富所說都不是事實，已告林加重誹謗。

林源富日前在議會質詢時指控吳思翰與妻子搞曖昧，還稱被妻子用水果刀砍傷，左手動脈被砍斷，大失血昏迷，送醫緊急動了5個小時手術，左手差點廢了，還指控吳指導妻子做筆錄、申請保護令，把預謀殺人案變成家暴案來辦，吳喊冤否認，不過警政署上月30日將吳思翰降調，今將舉行新舊任吉安警分局長交接。

林源富表示，吳雖然已離婚，有權利追求別人，但不應該挑有婦之夫，也不應該撩妹撩到議員妻子，「不是你可以這樣載來載去的。」

林已告吳思翰妨害家庭，與妻子陳秀玲互控殺人未遂及家暴，兩造都申請保護令。他說，昨已到家事法庭開庭，他申請的保護令也獲核准，妻子必須本月底前搬離吉安鄉住家，保護令為期一年，希望妻子好好想一想。

陳秀玲昨也放一段與丈夫爭執搶手機，過程中她被推倒在地的影片反擊，表示家務事別再浪費社會資源了。

吳思翰說，尊重長官調整他職務的決定，林源富所說都不是事實，已遞狀提告，會在院檢爭取自己的清白。