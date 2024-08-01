快訊

奧運桌球／激戰7局不敵地主新星 林昀儒止步男單8強

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

談檢察長責任 王俊力：讓檢察官發揮理想

中央社／ 台北1日電

北檢檢察長王俊力今天表示，北檢轄內有許多重要機關和企業總部，檢察官偵辦矚目案件時壓力大，他作為檢察長，責任是就是要讓檢察官發揮理想，根據證據辦案、勿枉勿縱。

王俊力為政戰學校法律系畢業，並獲得政大法律碩士學位，為司法官學院第29期結業，是少數受過軍方國安訓練的檢察官。他曾任法務部檢察司長、橋頭地檢署檢察長、桃園地檢署檢察長及調查局長，今年7月接任台北地檢署檢察長。

王俊力今天與媒體茶敘，被問到從調查局長轉任北檢檢察長的心路歷程時表示，不同職務歷練是他檢察官生涯中的寶貴經驗，每次任職新單位時會先了解機關文化，並檢視現有制度的優缺點，必要時進行調整，同時與承辦人員保持適度溝通。

王俊力指出，台北地檢署是案件最多的地檢署，為此他特地拜訪多名前任檢察長，每個人都非常肯定北檢的制度與文化，能在此服務是他的榮幸，但也充滿挑戰。

王俊力強調，北檢轄區涵蓋多個國家重要機關和企業總部，檢察官偵辦社會矚目案件時，壓力非常大，他作為檢察長，責任是讓檢察官發揮志向和理想，根據證據辦案，秉持勿枉勿縱的原則，不預設立場，並鼓勵團隊辦案的風氣，提供不遺餘力的支援。

此外，媒體詢問國安議題，王俊力指出，偵辦國安案件要長期布線，但有些線索因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而斷線，疫情結束後才得以重新布線，且國安案件多為單線領導，每條線各自獨立，偵辦過程並不容易。

王俊力也說，最高檢察署檢察總長邢泰釗非常重視國安案件，不僅辦理講習，也建議各地檢署設立專組專股檢察官負責國安業務，以熟悉犯罪構成要件和偵辦技巧。

王俊力提到，營業秘密案件攸關國家競爭力，部分營業秘密被別的國家或對岸拿走，造成企業和國家的損失，除了資安防護，調查局於案發後的調查與研究工作同樣相當重要。

國安 檢察官 王俊力

延伸閱讀

管南桃園國安機敏單位 調查局桃園處新設中壢站

鄭文燦涉貪「壓7年」沒辦？法務部政務次長：蒐證需要時間

凌濤質疑鄭文燦涉貪案桃檢二度簽結 王俊力回應了

鄭文燦涉貪案二度簽結 凌濤：王俊力要出面說明

相關新聞

法官判刑出爐 不滿友人入侵住宅2男竟拘禁他虐死

租住在桃園市中壢區的31歲雲林縣陳姓與同齡黃姓同鄉，不滿曾同住的張姓友人於2023年9月25日下午未經同意自取鑰匙進屋，...

喝酒隔天開車...逆向撞車致人於死 國民法官法庭今判8年

黃姓男子酒後開車，在北部濱海公路跨越雙黃線，撞上對向吳男駕駛轎車，吳男傷重不治。基隆地方法院國民法官法庭審理後，今依酒後...

im.B自救會籲請檢調撤查金流 黃國昌嗆：遇到權貴就轉彎

im.B平台媒合假債權吸金詐騙90億元，台北地院今宣判，主嫌曾耀鋒判處有期徒刑16年6月，張淑芬判12年2月，法人金隆科...

陳修將涉小三命案棄保潛逃 法院裁定沒收30萬元保證金

曾轟動社會的「七六行者」前總召陳修將涉犯女友死亡命案，彰化地方法院諭令30萬元交保候傳，未料陳修將離開看守所即逃匿無蹤，...

影／im.B案輕判陳振坤 黃國昌怒嗆檢方遇到權貴就轉彎

im.B吸金詐騙案今天下午一審宣判，主嫌曾耀鋒遭判刑16年6月，民眾黨立委黃國昌表示，行政院前政務顧問陳振坤輕判1年還宣...

基亞董座張世忠家族涉內線交易規避損失 交易無明顯改變獲不起訴

基亞生物科技公司(3176）董事長張世忠，身為基亞子公司TDL公司董事，得知TDL轉投資的公司自主研發「新冠肺炎檢測試劑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。