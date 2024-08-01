談檢察長責任 王俊力：讓檢察官發揮理想

北檢檢察長王俊力今天表示，北檢轄內有許多重要機關和企業總部，檢察官偵辦矚目案件時壓力大，他作為檢察長，責任是就是要讓檢察官發揮理想，根據證據辦案、勿枉勿縱。

王俊力為政戰學校法律系畢業，並獲得政大法律碩士學位，為司法官學院第29期結業，是少數受過軍方國安訓練的檢察官。他曾任法務部檢察司長、橋頭地檢署檢察長、桃園地檢署檢察長及調查局長，今年7月接任台北地檢署檢察長。

王俊力今天與媒體茶敘，被問到從調查局長轉任北檢檢察長的心路歷程時表示，不同職務歷練是他檢察官生涯中的寶貴經驗，每次任職新單位時會先了解機關文化，並檢視現有制度的優缺點，必要時進行調整，同時與承辦人員保持適度溝通。

王俊力指出，台北地檢署是案件最多的地檢署，為此他特地拜訪多名前任檢察長，每個人都非常肯定北檢的制度與文化，能在此服務是他的榮幸，但也充滿挑戰。

王俊力強調，北檢轄區涵蓋多個國家重要機關和企業總部，檢察官偵辦社會矚目案件時，壓力非常大，他作為檢察長，責任是讓檢察官發揮志向和理想，根據證據辦案，秉持勿枉勿縱的原則，不預設立場，並鼓勵團隊辦案的風氣，提供不遺餘力的支援。

此外，媒體詢問國安議題，王俊力指出，偵辦國安案件要長期布線，但有些線索因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而斷線，疫情結束後才得以重新布線，且國安案件多為單線領導，每條線各自獨立，偵辦過程並不容易。

王俊力也說，最高檢察署檢察總長邢泰釗非常重視國安案件，不僅辦理講習，也建議各地檢署設立專組專股檢察官負責國安業務，以熟悉犯罪構成要件和偵辦技巧。

王俊力提到，營業秘密案件攸關國家競爭力，部分營業秘密被別的國家或對岸拿走，造成企業和國家的損失，除了資安防護，調查局於案發後的調查與研究工作同樣相當重要。