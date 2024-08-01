法官判刑出爐 不滿友人入侵住宅2男竟拘禁他虐死

租住在桃園市中壢區的31歲雲林縣陳姓與同齡黃姓同鄉，不滿曾同住的張姓友人於2023年9月25日下午未經同意自取鑰匙進屋，竟將張帶回租處持棒毆打凌虐，造成張的雙臂肌肉損傷，因橫紋肌溶解及併發症死亡，案經職業法官與國民法官審理、評議，今天傍晚將依共同犯傷害致人於死罪，將陳男判處徒刑9年、黃男則判處徒刑10年，全案可上訴。

判決事實指出，陳、黃與被害張男為朋友關係，去年9月25日下午3點張男未經同意擅自拿取陳男胞妹放置在信箱中的房門鑰匙進屋後，導致陳妹受驚嚇向哥哥投訴，陳、黃在4點前趕回找到離開不久的張，並將他帶回該屋，持棒棍毆打帶至頂樓天台，當晚6點又拿童軍繩綑綁張，黃繼續持棒毆打，造成張多處鈍性瘀傷，雙手上臂內外側大面積暗紫色瘀傷，導致雙上肢肌肉損傷，最後因橫紋肌溶解及其併發症而於到院前死亡。