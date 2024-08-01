im.B自救會籲請檢調撤查金流 黃國昌嗆：遇到權貴就轉彎

im.B平台媒合假債權吸金詐騙90億元，台北地院今宣判，主嫌曾耀鋒判處有期徒刑16年6月，張淑芬判12年2月，法人金隆科技判罰1億元罰金。民眾黨立委黃國昌指控，仍有逾70億的不法金流流向不明，籲請檢方替被害者討回公道，不要遇到綠營權貴就手軟。

im.B自救會理事長林家輝表示，過去一年間，自救會不斷呈報證據給檢調單位，明明抓到詐騙集團的所有成員，但因曾耀鋒和業務不肯交代金流的流向，金流至今不明，被害人每個月都要還債，要求罪犯還錢卻遙遙無期，他不滿一審僅輕判爽領大筆贓款的業務兩年，還可以再上訴、緩刑。

林家輝說，檢方另案偵辦前立委陳歐珀部分，至今仍無下文。黃國昌則說，當初政府部門縱容，還曾邀請im.B參加金融科技展，如今被害人哭訴無門，籲請檢察官不要遇到綠營權貴就手軟、轉彎或設下偵辦斷點，請聽聽被害人心聲，替他們討回公道。

黃國昌說，今天法庭內坐滿被害人，一審判決認定，不法吸金所得應該要沒收、卻尚未被沒收的金額高達70億元，法官痛斥，曾耀鋒及張淑芬不肯老實交代金流，各對他們科處16年6個月以及12年2個月的有期徒刑，本就是應受的懲罰，但是卻輕縱前行政院的政務顧問陳正坤這般的洗錢共犯。

黃國昌說，此情讓人不禁質疑偵辦im.B案時，是否遇到權貴就轉彎、就設下斷點？檢方至今沒有向被害人交代，相關不法金流流到哪些政商權貴的口袋裡。