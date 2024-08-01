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陳修將涉小三命案棄保潛逃 法院裁定沒收30萬元保證金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

曾轟動社會的「七六行者」前總召陳修將涉犯女友死亡命案，彰化地方法院諭令30萬元交保候傳，未料陳修將離開看守所即逃匿無蹤，彰化地院刑事裁定沒入保證金及實收利息。可抗告。

裁定書指出，楊姓具保人繳交彰化地院指定保證金30萬元，受刑人陳修將停止羈押，之後彰化地檢署傳喚，陳修將無正當理由不到，彰化地檢署拘提也拘提無著，通知楊姓具保人帶陳修將到案也沒到，因陳修將和楊姓具保人都沒無受羈押或在監執行等未能到案的正當理由，經各項證據和資料可稽陳修將顯已逃匿，彰化地院准許彰化地檢署聲請裁定沒入保證金及實收利息。

陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的大體，2021年4月太魯閣號重大出軌意外後，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，令人全國人民印象深刻。

陳修將2021年10月8日與胡姓女友投宿彰化縣某汽車旅館，10月15日清晨2點多送開車送胡女就醫，醫護人員發現她到院前死亡，急救半小時仍不治，醫院報警處理。警詢後依涉犯傷害、殺人罪嫌移送偵辦。檢方偵訊後表示，胡女因頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死，因此認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，未料一個多月前陳修將獲交保即失聯，法院尚未發布通緝。

「七六行者」前總召陳修將涉及小三命案，棄保潛逃，被法院裁定沒收保證金。圖／轉載自臉書
「七六行者」前總召陳修將涉及小三命案，棄保潛逃，被法院裁定沒收保證金。圖／轉載自臉書

陳修將

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