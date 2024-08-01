聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／im.B案輕判陳振坤 黃國昌怒嗆檢方遇到權貴就轉彎
im.B吸金詐騙案今天下午一審宣判，主嫌曾耀鋒遭判刑16年6月，民眾黨立委黃國昌表示，行政院前政務顧問陳振坤輕判1年還宣告緩刑，遇到權貴就轉彎，這要人民如何信賴？
im.B自救會理事長林家輝在宣判後代表受害人出面受訪表示，這些爽領大筆贜款的業務僅僅輕判兩年還可以再上訴、緩刑，這叫受害人如何接受？
林家輝說，明明整個詐騙集團的所有人都抓到了，但是被害人90億的血汗錢到底去了哪裡？被害人最關心的是金流到現在都還沒有查清楚，主嫌和業務依然不肯說出90億的金流去到哪些政商權貴的口袋，然而，跟im.b關係良好的鄭文燦已經入獄，但一起買房的前立委陳歐珀雖另案偵辦，到現在卻毫無下文。
立委黃國昌表示，只因我們政府的怠惰、失職、縱容放水，讓im.b詐騙了這麼多人，讓這麼多無辜的家庭受害，一審的判決認定吸金所得應該要沒收的金額高達70億元卻沒有沒收，也就是不法吸金所得70億元的金流去向不明。法官在判決理由痛斥主嫌，到判決為止還不肯交代金流，所以對主嫌等人判處16年6個月及12年兩個月的有期徒刑，但對行政院前顧問陳振坤共犯洗錢竟然只有判處一年有期徒刑，還宣告緩刑，這讓人不禁質疑，在im.B整個案件的偵辦上，是不是遇到了權貴就轉彎，遇到了權貴就設下斷點，到目前為止，檢方沒有給被害人一個交代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言