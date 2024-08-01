影／im.B案輕判陳振坤 黃國昌怒嗆檢方遇到權貴就轉彎

im.B吸金詐騙案今天下午一審宣判，主嫌曾耀鋒遭判刑16年6月，民眾黨立委黃國昌表示，行政院前政務顧問陳振坤輕判1年還宣告緩刑，遇到權貴就轉彎，這要人民如何信賴？

im.B自救會理事長林家輝在宣判後代表受害人出面受訪表示，這些爽領大筆贜款的業務僅僅輕判兩年還可以再上訴、緩刑，這叫受害人如何接受？

林家輝說，明明整個詐騙集團的所有人都抓到了，但是被害人90億的血汗錢到底去了哪裡？被害人最關心的是金流到現在都還沒有查清楚，主嫌和業務依然不肯說出90億的金流去到哪些政商權貴的口袋，然而，跟im.b關係良好的鄭文燦已經入獄，但一起買房的前立委陳歐珀雖另案偵辦，到現在卻毫無下文。