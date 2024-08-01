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基亞董座張世忠家族涉內線交易規避損失 交易無明顯改變獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

基亞生物科技公司(3176）董事長張世忠，身為基亞子公司TDL公司董事，得知TDL轉投資的公司自主研發「新冠肺炎檢測試劑盒已獲歐盟CE認證」，但遭澳洲交易所調查處分TDL暫停交易，張世忠涉將此事轉知胞妹張姿玲、妹婿黃子亮，兩人出脫基亞股票，規避損失共8百多萬元。士林地檢署偵結，認定張、黃未接觸到內線消息，交易行為無明顯改變，張等4人獲不起訴處分。

全案緣於，基亞在澳洲的子公司TDL，在澳洲時間2020年3月18日於澳洲交易所公告，TDL轉投資的廈門德必碁公司自主研發的「新冠肺炎檢測試劑盒已獲歐盟CE認證」，但此重訊前2天股票成交量大增；澳洲交易所調查後認，TDL未立即揭露對公司股價有重大影響的消息，同年3月19日將TDL公司予以暫停交易處分。台灣基亞也沒有代TDL公司發布重訊，直到當年5月28日櫃買中心要求基亞公司補發重訊。

不起訴指出，調查局台北市調查處追查，2020年3月19日，張世忠接獲TDL秘書電子郵件告知，TDL遭暫停股票交易，涉嫌知悉消息時當天即回報，或最慢在當年3月27會基亞董事會上，轉達此消息給胞妹張姿玲、妹婿黃子亮，未敦促基亞員工依規定代子公司發布重訊，張、黃2人分別出脫基亞股票，規避損失625萬餘元、252萬餘元。

張等人否認犯行，張世忠供稱，「我真的忘了，那1天我做什麼事、吃什麼東西，真的是不可能記清楚」、「董事會一定會報告此事」但不敢保證，過這麼久的事情，很難釐清清楚，重要事情一定會即刻通知。

張姿玲向調查官稱，可能是在董事會上得知消息，真的不記得；辯護人質疑會議紀錄上並沒有紀錄此事，這是重大的誤會。黃子亮則指出，印象中有討論提了一下停牌，但印象不清。

基亞的發言人證稱，基亞長期持有TDL公司股票，很少買賣，在澳洲交易量很低，停止交易不影響公司財務、業務、股東權益，認為不用公告，應有向張世忠報告無須公告，隔了幾個月，櫃買中心通知我「為何TDL公司停止交易基亞公司沒有發布重訊」，已櫃買中心說明，並依要求補發重訊。

檢方認為，該消息確實非正面事項，張世忠最慢是在2020年3月19日，得知TDL公司遭澳洲交易所暫停交易，未刻意指示2名發言人隱瞞不公告此消息。

檢方勘驗調查局訊問筆錄，未進場的張世宗，不記得什麼時候向董事講此消息，只表示善盡董事長責任應該會報告此事；檢方再勘驗2020年3月27日基亞董事會會議紀錄錄音，也沒提及此消息，難以認定張世忠在2020年3月19日至27日間，向各董事、董事會提出TDL公司暫停交易的報告。

檢方指出，張姿玲、黃子亮不否認有印象TDL公司停牌，但他們究竟是從財務報告知悉，或2020年3月19日至同年5月28日間聽聞，無從確認。檢方分析張姿玲擔任董事長的紫翔公司歷年交易，每季固定檢討調整持有基亞的股票，以維持股票淨值在10元以上，避免被暫停信用交易而影響公司股價。

黃子亮身為基亞董事，每日賣出基亞股票未超過10仟股，無須申報。檢方分析交易，2019年7月3日至2020年6月30日止，黃幾乎每天賣出基亞股票，交易行為並無明顯改變，78元價位一路跌價賣出至54元，2020年3月19日至同年4月1日，9次交易日分別各賣出5至9仟股。黃子亮若知悉暫停交易消息，大可申報一口氣賣掉脫手，不用每日掛單10仟股以下賣出。

檢方認為，檢方認為，無積極證據證實張世忠、張姿玲、黃子亮有內線交易犯意聯絡，張、黃無接觸內線消息，另，紫翔公司員工劉女依黃的指示進行交易，查無接觸重大消息，難認違反內線交易，4人罪嫌不足不起訴。本案依職權送請再議。

去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片
去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片

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