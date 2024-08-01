愛交綠營權貴…曾耀鋒im.B假債權吸金90億 今判16年半

台灣金隆科技公司成立im.B平台，媒合假債權吸金詐騙90億元，公司負責人曾耀鋒喜好結識綠營權貴，與女友張淑芬共31人依違反銀行法起訴。台北地院審理，合議庭今天宣判，曾耀鋒判處有期徒刑16年6月，張淑芬判12年2月，法人金隆科技判罰1億元罰金。此案仍可上訴。

行政院前顧問陳振坤被控協助集團脫產，依洗錢罪判有期徒刑刑1年，併科罰金150萬元，緩刑4年，支付公庫100萬元。

檢方偵辦im.B案共發動4波搜索、約談，陸續聲押6人獲准。羈押過被告包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、集團財務主管潘志亮、集團新竹營業處處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真。

今天宣判前，部分羈被告已獲交保，目前只有曾耀鋒、張淑芬在押；曾耀鋒落網前身背4條通緝令，有槍砲案判刑確定待執行，不過，法官不准曾交保、也不同意曾的羈押被告身分轉為受刑人，以防他逃亡。

曾耀鋒於移審庭表示，公司一開始確有真債權的交易，只是後來他迷失了，嘗試用假債權媒合借貸，主觀上並沒有違反銀行法的犯意；曾說，平台2015年開始以此模式經營許多年，曾有人向調查局檢舉，金管會查核後也認定沒有違法。

曾耀鋒表示，當時市場上有數十家公司在做，直到2019年公司經營不善，才決定以虛偽的債權上架撮合。

曾耀鋒辯稱，平台早期收取6%到13%的利率， 有些投資人如有不動產但沒有殘值，銀行不會借錢，公司早期向客戶收取6%的服務費，借款端如收到利息後，會再轉給原始債權人加以分潤。

起訴指出，曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型的「龐氏騙局」。

檢方認定，集團2016年6月至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，有537人提告，犯罪行為妨害金融交易甚鉅。

檢方偵辦曾耀鋒期間，發現曾是通緝犯，卻以假名「曾國緯」在外招搖撞騙；曾耀鋒與民進黨前立委陳歐珀私交甚篤，無償提供競選後援會辦公室給陳，事件曝光，陳宣布退出區域立委連任競選。

曾耀鋒又傳與在押的行政院前副院長鄭文燦有交誼，有議員告發鄭受曾請託關說三線二星高階警官人事，以曾耀鋒為主衍生的告發案不斷，都由檢方偵查。