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鄭文燦遭控與im.B吸金主嫌關係匪淺 挨告瀆職、包庇案…北檢偵辦中

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年8月底，台北地檢署起訴im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒等30人，另有多名政治人物捲入，其中，前行政院副院長鄭文燦因曾出席曾耀鋒設立的直銷公司「豐沛國際」春酒，遭民眾、民代提告涉嫌瀆職、窩藏人犯及包庇等罪，檢方偵辦中。

去年5月初，時任國民黨籍台北市議員徐巧芯發現，鄭文燦曾出席曾耀鋒、女友張淑芬設立的豐沛國際春酒活動照片。當時鄭文燦辦公室回應，鄭文燦與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。

之後，國民黨籍新北議員議員林國春、林金結、洪佳君及廖先翔拿出一張鄭文燦致詞中、曾國緯坐在主桌、陳歐珀在場的照片，認為鄭涉嫌受請託關說高階警官人事案，多次出現在私人招待所，懷疑鄭與該高階警官是否知情曾耀鋒是通緝犯卻知情不報，對此告發鄭涉嫌窩藏、包庇嫌疑。

鄭文燦辦公室則聲明，完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切坦蕩蕩處理，禁得起考驗。

數日後，時任前立委黃國昌指控，時任民進黨立委參選人陳歐珀與曾耀鋒關係匪淺，2019年陳歐珀的競選後援會地點設在張淑芬、曾國緯名下的宜蘭羅東大樓裡；國民黨則指出，im.B提供保母車給陳歐珀使用。

陳歐珀回應，他認識從事房地產事業的「曾國緯」，不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」，自己不知情而不慎接受贊助，感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償，隔日退選立委並鞠躬道歉，送自情書到廉政會。

對此，徐巧芯等人於去年5月底，告發陳歐珀涉犯政治獻金法之不實申報等罪。鄭文燦、陳歐珀被控涉嫌im.B相關案件，檢方偵辦中。

前行政院副院長鄭文燦被指和im.B吸金案主嫌曾耀鋒關係匪淺，檢方另案偵辦。圖／聯合報系資料照片
前行政院副院長鄭文燦被指和im.B吸金案主嫌曾耀鋒關係匪淺，檢方另案偵辦。圖／聯合報系資料照片
im.B吸金案主嫌曾耀鋒（左）。圖／聯合報系資料照片
im.B吸金案主嫌曾耀鋒（左）。圖／聯合報系資料照片

im.B 吸金 曾耀鋒 鄭文燦 陳歐珀

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