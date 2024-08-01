宜蘭代理教師綁縛強餵特教學生並體罰 判4月緩刑2年

林姓女子2023年間擔任宜蘭縣某國小學前特教班的代理教師，不滿學生不吃午餐，竟綁縛該生在座椅上強行餵食，並命令學生雙手撐地、雙腳放在座椅上體罰，導致頭、臉、頸多處擦挫傷，家長一狀告上法院。地院日前一審判決，林女犯傷害罪，處有期徒刑4月，緩刑2年。

判決書指出，34歲林女在該校學前特教班擔任代理教師，2023年10月19日中午，發現學生小明（化名）不怎麼吃午餐，而且會吐出吃下去的食物，竟用束帶把小明的手、胸腹綁在椅子上，抓住小明嘴巴強行餵食，並命令他雙手撐地、雙腳放在椅子上體罰。

該案發生後，家長發現小明身上多處傷痕，帶去醫院驗傷，竟發現頭部、臉部、頸部、胸壁挫傷、胸壁擦傷與膝蓋瘀青等，小明也因為遭受不當體罰失眠、不肯講話，家長憤而提告林女。林女辯稱，確實為了糾正才綁住小明餵食，後續體罰是上肢體運動訓練，非不當管教。

法院指出，林女行為犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪等；她沒有前科紀錄，但身為特教班代理教師，不思理性處理學童，戕害被害人身心發展，實無足取。衡量被害人傷勢輕重，以及林女和家長達成調解，處以緩刑。

人本基金會今年3月與立法委員陳俊宇、陳培瑜、范雲等人開記者會，指出該校由於招聘代理教師時無人應聘，才聘用沒有證照、無特教專業的林女；林女多次施暴，嚴重違背教師倫理，但宜蘭縣府教育處卻調查認定其情節非屬重大，只給予罰鍰，未解聘或終身不得任教。