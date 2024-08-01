苓雅夫婦命案首開庭 目睹父母被殺小孩仍自責「我是壞小孩？」

高雄市苓雅區武廟路去年9月發生吳姓男子殺害鄰居羅姓夫婦命案，進入國民法官法程序，今天高雄地方法院首次開庭，羅妻蔡姓女子的父母出庭，希望法院不要以國民法官法進行審理，改以普通程序審理。蔡父哽咽說，2個外孫到現在還一直為了開門讓吳進門的事，問他「我是不是壞小孩」，讓他聽得心如刀割，他不想再讓外孫再受心理傷害。

羅姓夫婦命案發生在去年9月15日，當時羅在臥室睡覺，2名小孩（分別7歲、5歲）正要等母親蔡姓女子送他們上學，正開門出去，樓下的吳姓男子（64歲）突然衝進門，在2名小孩面前，先涉嫌殺蔡女胸、腹5刀，又進入臥室刺殺2名小孩的父親羅男，致羅姓夫婦當場死亡。吳男隨即逃逸，當天在屏東被捕。

吳姓男子涉殺人罪經高雄地檢署起訴，並救處死刑，目前仍羈押高雄看守所。因全案採國民法官法審理，昨天高雄地方法院首次開準備庭，吳男出庭，直稱「我從頭到尾都沒有承認犯罪」，對於法官所講的程序爭執事項，他只稱「不懂」，會由律師幫他主張。

羅姓夫婦2名小孩的外公、外婆今天出庭，在法官問他們意見，外公便質疑以國民法官法的程序審理，是否會傳訊2個小孩到庭，他說，如果國民法官法審理程序，場面大，要找2個小孩來，對小孩會再造成傷害，他希望法院轉為普通審理程序，「我絕對不讓2個小孩出庭」。

「事實擺在眼前、事實就是一切。」小孩的外公哽咽說，吳一進門就殺，還跑進臥室殺人，2個小孩年紀很小，這件事讓2個小孩心理受創很深，到現在還做心理輔導，而且2個小孩到現在還一直責怪自己，認為去開門讓吳進門，問他說「我是不是壞小孩」，讓他聽得心如刀割。2小孩的外婆痛訴，吳姓男子「手段殘忍、殺人償命！」法官表示，會注意小孩的感受。