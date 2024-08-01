im.B吸金90億30人下午宣判 行政院前顧問洗錢繳100萬先給緩刑

台北地方法院審理im.B吸金90億元案切割宣判，行政院前顧問陳振坤被控協助主嫌曾耀鋒脫售房地產涉隱匿犯罪所得，法官今依洗錢罪判陳有期徒刑1年，併科罰150萬元，緩刑4年，支付公庫100萬元，犯罪所得1萬2000元沒收。可上訴，吸金案其他重要被告曾耀鋒、曾的女友張淑芬等30人下午宣判。

陳振坤2023年5冃30日被拘提到案，檢方訊後諭令他以5萬元交保，不過，他稱身上只剩下3000元，檢察官同意降保為3萬元。

陳振坤在宜蘭從事不動產投資等生意，2019年起認識曾耀鋒，曾經幫曾耀鋒購買、投資當地多筆不動產，陳振坤表示因得知曾耀鋒要出售宜蘭縣頭城鎮公正路的房產，才幫助處理。

法務部前部長蔡清祥曾證實曾耀鋒吃下4張通緝令，仍在外招搖撞騙，全案還扯出前民進黨立委陳歐珀與集團人士過從甚密，陳歐珀因此放棄區域立委競選連任為黨「止血」。

檢方查出，曾耀鋒2016年成立不動產債權媒合平台，2018年架設「im.B借貸媒合互利平台網站」，標榜免除銀行介入，透過網路平台提供借貸媒合服務，對外推廣不動產債權及票貼債權等服務方案。

曾耀鋒對外宣稱，投資不動產可每月領利息，並請前主播盛竹如擔任形象大使，依檢方起訴指出，集團7年間成功詐騙投資人90億916萬8900元。