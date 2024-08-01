徐千晴酸鄭運鵬徵才像「詐騙集團」賠15萬確定 刊登啟事則再審

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府前發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，一審判徐女免賠，二審逆轉判徐女應賠償15萬元，但不用刊登判決要旨，最高法院將刊登聲明啟事回復名譽部分廢棄，發回更審；至於賠償15萬元部分已於二審判決後確定。

本案源於民眾黨主席柯文哲稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書貼出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

徐千晴一審時表示，她是評論可受公評之事，言論對事不對人，無需浪費司法資源；鄭運鵬委任律師主張，徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，卻未合理查證，指鄭像「詐騙集團」已造成鄭的負面評價，侵害鄭的名譽權。

一審認為「猶如詐騙集團讓人卻步」並非陳述鄭運鵬就是詐騙集團，而是對廣告未提供聯絡方式等資訊發表個人意見，判鄭敗訴，法官也「有感而發」指出，一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀，他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間，願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。

鄭運鵬上訴，二審認定鄭運鵬並未徵人，徐千晴連基本的查證都不做，即評論「猶如詐騙集團讓人卻步」，改判徐女賠償鄭15萬精神慰撫金，但不用刊判決要旨。

徐千晴就判賠15萬元敗訴部分，因金額未逾150萬元，故不得上訴至第三審，而於二審判決後確定；鄭運鵬針對刊登聲明啟事部分上訴，最高法院審理後，廢棄並發回台灣高等法院更審。