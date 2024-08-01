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JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

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JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

加密貨幣投資平台「JPEX」台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟等3人，從2022年至2023年間，未辦理登記，透過JPEX平台在台招募投資，吸金約1184萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉嫌銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪，起訴張、施及牛3人。

此外，擔任JPEX平台代言人的藝人陳零九（原名陳志豪）、全陽國際股份有限公司及富庫曼科技有限公司負責人劉建甫，被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪部分，難認兩人有犯意，罪嫌不足，處分不起訴。

檢方指出，2022年11月起，張東穎、施瑀及牛耿晟等3人，與6名香港籍人士引進JPEX平台，未辦理外國分公司登記，藉由在台開設說明會與網路宣傳招募投資，約定給付年化報酬率3％至60％，保證償還本金，吸金約1184萬餘元。

為了提升JPEX平台知名度及曝光度，2022年11月間，JPEX平台找上陳零九擔任代言人，約期兩年，報酬1000萬，藉由陳在個人社群平台推廣JPEX平台、出席線上直播活動等方式行銷。

此外，2023年3月25日，劉建甫與國內新北國王職業籃球隊所屬的「國王育樂公司」接洽簽訂贊助合作合約，劉從真實姓名不詳的香港籍「加密豹OTC負責人Ken」獲得贊助經費，再由名下的全陽公司贊助新北國王職籃164萬元。

2023年9月上旬，JPEX平台限制用戶出金，強迫所有投資人及用戶將帳戶內的幣種，兌換為已不具市場價值的JPC幣，並收取顯不合理的手續費，拖延出金。同月中旬，有投資人發現完全無法贖回本金及利息，向警調單位報案提告，案件由北檢指揮偵辦。

陳零九及劉建甫也被控涉案，兩人均否認有涉犯銀行法犯行。陳辯稱，他不是JPEX平台合夥人，也沒有詐欺投資人，他已經虧損價值約700萬的JPC幣。劉則辯稱，他沒有參與區塊幫公司及行經JPEX行銷，僅是從贊助新北國王職籃簽約及匯款，賺取中間價差。

檢方偵辦，搜索扣得區塊幫公司的銀行帳戶存摺、USDT買賣表及投資人資料表等物，發現張東穎等人將投資人入金款項，全數轉入JPEX平台大水庫錢包。2022年11月1日至2023年9月31日止，全球不分國家及區域，JPEX平台成員以詐欺及非法吸金手段，轉入錢包的虛擬貨幣總計5億2661萬4315.973518顆USDT幣，折合新台幣約163億2985萬6655元。

檢方認定，張東穎、施瑀及牛耿晟所為，涉犯銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪。陳零九及劉建甫被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪，處分不起訴。

歌手陳零九。圖／聯合報系資料照片
歌手陳零九。圖／聯合報系資料照片
加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。圖／聯合報系資料照片
加密貨幣「JPEX」台灣首席合夥人張東穎。圖／聯合報系資料照片

JPEX 加密貨幣 投資人 洗錢 陳零九

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