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台南市再公布20名酒駕累犯名單 2年多已累計公布478人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市公布第37批酒（毒）駕累犯名單，共20名累犯違規人，累計公布478人。本次公布違規地點分別在北區6名、永康區2名、安定區2名、善化區1名、東區5名、新市區1名、安南區2名及官田區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

台南市交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「交通服務\道安宣導\臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
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台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
台南市再公布20名酒駕累犯名單。圖／台南市交通局提供
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酒駕 駕照

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