3寶爸裝妙齡女大談網戀 狠詐創業小開278萬判關2年10月

台中已婚有3個小孩的林姓男子玩線上遊戲時，設為女性大頭貼並自稱「靜琳」，並和1名男網友成為線上情侶，得知對方創業小有積蓄，短短數月就以家裡公司投資等名義騙了男子278萬多元；法院以林男犯後矢口否認，刑事依詐欺罪重判他2年10月，民事判林應給付男子278萬元，可上訴。

檢警調查，林男2020年透過線上遊戲「傳說對決」，以女性為頭像並自稱「靜琳」認識男網友，他得知對方創業小有積蓄就多次互動成為男女朋友，2021年又約男子北上新北市土城見面，當天卻謊稱自己是「靜琳」的爸爸代為出面。

林男繼續以「靜琳」的父親身分騙說，他是公司負責人，公司營運良善、前景看好，邀男子一起投資事業，之後若和「靜琳」結婚就可以繼承他家業，後林男持續以「靜琳」名義傳訊給對方，假借疫情時公司資金短缺等要他投入款項買不動產。

男子因而上當，自2021年3月至10月22日間，短短數月就匯了278萬9500元給對方，直到男子因家人手術需籌措資金，轉而向「靜琳」及其父求援時，才驚覺對方人間蒸發。

台中地院刑事庭審理時，林男矢口否認詐欺，辯稱沒有佯裝成「靜琳」並對男子施以詐術，他有將名下帳戶借給朋友使用；男子控訴，當初「靜琳」說要維持神秘感，彼此是線上遊戲情侶，從未見過面，僅和「靜琳」的父親見過，記得對方腿部有刺青、講話支支吾吾。

法院比對雙方對話、金流，以及林男名下帳戶、手機門號，當庭勘驗他刺青特徵也和男子描述相符，不採信其辯詞，審酌林透過網路遊戲認識男子，利用他信任詐財金額非少，依詐欺罪判他2年10月。

男子再提刑事附帶民事損害賠償，主張林給付278萬9500元；林經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。民事庭審酌相關事證，認為林應付損害賠償之責，判他應給付男子278萬9500元。