南港刑警挪54萬贓款賭麻將玩運彩 借錢補回露餡貪汙起訴

北市南港分局一線三星施姓警員染上賭博惡習，2021年間偵辦刑案查扣54萬8300元贓款，未繳入庫，涉挪用現金當賭資，賭麻將、虛擬貨幣投注台灣運彩，2、3個月全盤皆輸。南港分局7個月後責問贓款去向，施員才借錢補回，但因鈔票、銅板數量與扣押時不同曝光。士林地檢署今偵結，依貪汙罪的侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌起訴。

全案起源於，施員2021年間8月12日，持搜索票偵辦洗錢防制法案件，自新北三重區對蔡、吳、李嫌查扣1000元527張、500元33張、100元29張、50元20個、10元90個，總計54萬8300元贓款，施員原本該繳入庫，同年9月23日，施員拿著贓款證物，陪著同事出庭作證，但作證時間超出新北檢入庫時間，施員作罷，載同事回分局後，贓款留在車上未放回分局證物庫或新北檢贓物庫。

起訴指出，事隔2、3天，施員又因賭博惡癮，貪念陡升，涉花用本案贓物以「現金去賭麻將」，或現金存入自己的帳戶匯款至台灣運彩虛擬帳號「投注運彩」，如果賭贏再次投入，圖謀翻身，2、3個月後全盤皆輸。

直至，2022年3月間，南港分局發現該筆贓款未入庫，責問施員去向，施員在3月21日才汽修廠李姓朋友求救，「如果不能補回公款恐鋃鐺入獄！」借款55萬元，再將借得54萬8300元回贓物入庫。但因贓物現鈔、銅板面額組成和扣押時不同，沒有20個50元、90個10元面額的銅板，施員「銅板換鈔票」全案曝光。

施員坦承犯行，他染有賭博惡習已久，範圍包含一般坊間麻將、運動彩券，當初原本要等同事出庭作證後入庫，但開庭時間過晚未入庫，直接把贓款放在車上，後來心生貪念，「拿贓款當賭資」。

施員因經濟狀況有礙，遲遲無法回補贓款，直到分局責問，其他至新北檢繳庫的同事，看到這筆贓款未入庫紀錄等，他多次說已入庫，還一度心急說謊稱「贓款被偷」，最後窮途末路，才借錢補回。

檢方認定，施員行為涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」，並2022年3月21日將贓款全數繳回、偵查中自白，建請依法減刑，但施員身為警察偵辦刑案，職務上應保持磊落、正直，無愧警察之名，卻不知潔身自愛，染上賭博惡習，因賭博饞癮心生貪念，扣案贓款當賭資以公轉私，使警職聲譽蒙塵。

檢方指出，坦承犯行，如實交代來龍去脈，且稱過去負債期間，方姓債主要求他違法查詢民眾個人資 料始終拒絕，顯見此事是財迷心竅外，無其他違法亂紀罔顧民眾權益情勢，建請法院量處適當之刑度，以正警紀並啟自新。

方姓債主涉在2022年12月間至隔年10月間，教唆施員用警職查詢系統，查詢涂姓、陳姓、阮姓民眾個資。方辯稱雖有要求施員查個資，但除了公開的通緝資料，施員沒有給他其他個資。