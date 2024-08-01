退休警涉查個資 幫吸金兒善後

士林地檢署。記者李隆揆／攝影

台北市萬華警分局偵查隊小隊長李錦山上月退休，涉嫌於在職時協助被控代操期貨吸金二千萬元的兒子李宥頡，查詢被害人個人資料，處理債務糾紛。士林地檢署前天指揮搜索，約談李錦山、其陳姓妻子及李宥頡，依期貨交易法、個人資料保護法等罪嫌移送，訊後命李錦山、李宥頡各十萬元、卅萬元交保，陳請回。

檢方調查，李宥頡是台灣大學畢業，被多名被害人指控非法經營證券投資顧問事業、期貨經理及顧問事業，隱瞞實際資歷，營造操作期貨「賺很大」假象，前年十二月至去年十月違法吸金，不法獲利至少二千萬元，被投資人提告求償上千萬元。外傳他欠債約五千萬元，檢方尚在清查被害人數及不法獲利。

據調查，李宥頡的父親是萬華分局偵查隊小隊長李錦山，出面與被害人談和解賠償，使用公務電腦違法查詢被害人個資。有被害人指控，李錦山掌握其家庭成員及從事工作，還嗆「我知道你住哪」。

檢方偵辦吸金案發現李錦山涉案，前天指揮廉政署搜索李錦山、李宥頡各自住處，帶回兩人及李錦山的陳姓妻子移送，訊後認李宥頡涉違法經營期貨交易業務、非銀行經營收受準存款業務等罪，令卅萬元交保；李錦山涉個資法、登載不實公文書罪，十萬元交保；陳涉幫助一般洗錢罪，訊後請回。

警界人士說，五十六歲李錦山從警卅五年，行事作風低調沉穩，帶領小隊用心，人緣頗佳，且熟稔轄區生態，與地方角頭有交情，「社會上疑難雜症都能處理」，今年初申請退休，同事勸他「做好做滿」，他表示為照顧生病母親而退休，待退時仍與隊員出門辦案。

不少員警聽聞李錦山涉替兒子查詢個資，訝異說「怎麼會犯這種低級錯誤？」曾共事過的一名小隊長說，他不認為李會做違法的事，可能因護子心切而踩紅線。

萬華分局表示，全力配合檢察官偵辦，秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，視偵審結果將李移付懲戒，以維風紀。