爆學倫爭議…2教授涉收賄 高科大聲明：判有罪就解聘

國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案。本報系資料照

高雄科技大學爆學倫爭議，工業工程與管理系教授唐惠欽、王嘉男涉嫌收錢，幫指導的碩、博士生找槍手代寫論文，檢方依違背職務收受賄賂罪嫌偵辦，2人成為首件捲入學倫爭議而被依貪汙罪嫌法辦的教授。檢調清查共有4名碩士、1名博士畢業生涉案，校方表示，若兩教授判決有罪確定，會解聘且終身不得聘任。

教育部表示，將責成高科大依調查結果，提送各級教評會審議教師聘任等事宜。

檢調查出，王、唐兩名姓教授藉著指導EMBA在職專班碩、博士生，暗示學生可委託教授協助撰寫論文，2教授再找外籍生代寫，並協助學生完成口試取得學位。

橋頭地檢署獲報，日前指揮廉政署南調組及高雄市調查處發動搜索，以被告身分約談唐惠欽、王嘉男及5名學生到案釐清案情。橋院審理時，王、唐兩人認罪，各以20萬元、10萬元交保，其餘列被告學生複訊後交保。

據了解，這些取得學位的學生，有人連論文題目都不知，如何通過口試，恐待高科大釐清。高科大表示，若確認違法行為屬實，畢業資格與學位論文將撤銷，並以退學論處。

不具名學者透露，EMBA就像學校小金庫，學費高昂，招生很競爭，很多學校不太敢要求學生的畢業論文，否則很容易招不到學生。甚至有學校為了招生，以極短畢業時間當宣傳。在職專班指導教授「放水」給學位，是行之有年的作法。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔則認為，花錢買學位一再發生，應回溯到學位授予多元化的討論，若有彈性機制，學生又何須花錢買學位？台灣教育平台秘書長許冠澤表示，社群明示、暗示論文代寫的廣告猖獗，教育部應追查，不應放任成為一種商業模式，更何況是教授變成收賄者。