審計部指識詐宣導待改善 警政署將調績效指標

警政署刑事局今晚表示，針對審計部指識詐宣導待改善，將研擬調整績效指標，並協請各部會落實「分齡分眾」等策略，擴大宣導廣度及深度，以改善詐欺犯罪問題。

審計部29日發布中央政府總決算審核報告，針對政府推動打擊詐欺執行情形，統計2018年至2023年詐欺案件及財損金額，均於去年創下新高紀錄，分別為3萬7984件、新台幣88億餘元。

刑事局晚間透過新聞稿表示，有關審計部發布中央政府總決算審核報告中，針對政府推動打擊詐欺執行情形，指出警政署辦理識詐宣導及受理詐欺案件偵處流程有再精進空間，已著手研謀改善作法。

其中，警政署將研擬調整績效指標，客觀呈現民眾防詐意識程度，並協請各部會落實「分齡分眾」、「多元管道」及「精準宣導」等策略，擴大宣導廣度及深度。

另外，警政署已規劃結合宗教團體，擴大運用志工，運用實體活動及傳統媒體宣導方式，強化高齡者宣導力度，避免資訊接收落差造成被害風險增高，也減少執行員警工作負荷。

刑事局提到，有關受理詐欺案件偵處流程待精進處，警政署除持續重申受理詐欺案件流程，也將優化系統管制及稽核功能，指導各警察機關補正受理缺失，正確填報案件資訊，以利整合各項情資，妥適運用於防制詐欺犯罪。

打詐是政府施政第一要務，刑事局表示，近年面臨嚴峻挑戰，政府積極研擬各項防制作為，先後實施新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0及1.5、修正打詐5法，盼抑制詐欺犯罪惡化程度。

刑事局說，為更邁進一步，今年還推動打詐新4法，制定打詐專用的詐欺犯罪危害防制條例，並啟動研修打詐綱領2.0作業，針對審計部建議事項，警政署將與各相關部會共謀完善作法，以保障民眾財產安全。

根據刑事局統計資料顯示，今年1至6月與各部會結合宣導觸及人數達4236萬人次；全般攔阻詐欺被害款項達50億元、圈存止扣1.5億元；偵破詐欺集團1071件、緝獲犯嫌9901人次，查扣不法所得68億元，並破獲多起重大假投資詐欺、虛擬通貨水房案件。