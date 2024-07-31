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郭瑤琪收「茶葉罐2萬美元」判8年聲請再審 滿頭白髮現身主張無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

交通部前部長郭瑤琪被控收受賄賂2013年判刑8年，褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金。郭瑤琪、台灣高等檢察署曾認為確定判決有認定事實錯誤之處，二度聲請再審，均被駁回確定；郭瑤琪今年再度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，釐清是否符合再審要件。

郭瑤琪庭後僅表示「尊重法院判決」，而媒體問及身體狀況如何，郭瑤琪也說「不太好」，最終在律師陪同下離開法院。

郭瑤琪在法庭上指出，這次提出新事證是關於南仁湖集團負責人之子李宗賢、朔豐公司會計徐翠秀聲稱拿2萬美金給她，但實際上根本沒有從2人的帳戶提出來過，「我主張自己無罪」，其餘交由律師發言。

郭瑤琪委任律師指出，確定判決有罪理由主要是依據李宗賢、徐翠秀的證述，但他們提出3項新證據，包括其一法律規定OBU帳戶無法提領美金，因此徐翠秀稱從OBU帳戶提領美金3146元、華南銀行外幣存款提領美金4354元、台幣帳戶結構美金2500元，共計1萬美元，說法不合理，且美金3146元提領出來、再存入也會有匯差和手續費，但本案未有此證據。

律師表示，其二是關於美金7500元的交易明細記載是「TW」，意指轉帳支出，而非現金提領的「CW」，確定判決認定是李宗賢、徐翠秀拿了美金2萬元現鈔放在茶葉罐，但美金7500元是轉帳支出，何來現鈔放入茶葉罐？

律師說，其三為美金1萬元、7500元沒有手續費及匯差，足見美金2萬元根本沒有被提領出來，既然沒有提領出來，郭瑤琪又如何收受？本案確定判決事實不可能存在，基礎已有動搖，且李宗賢、徐翠秀證述與事實不符，請求法院准予開啟再審。

公訴檢察官表示請法院依法審酌，受命法官諭知本案候核辦，是否裁定准予再審，將待合議庭評議後再行裁定。

台鐵局辦理台北車站商場標租時，郭瑤琪被控收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的2萬美元後，指示台鐵重辦「台北車站商場招租標案」說明會，檢方依職務上收賄罪起訴，案子在一、二審因證據不足獲判無罪，最高法院撤銷無罪判決後，更一審改判有罪也被撤銷發回更審，更二審判8年徒刑定讞。

郭瑤琪認為遭構陷，含淚入獄服刑，2016年因罹癌獲保外就醫至今，她和丈夫多次向檢察總長聲請非常上訴皆被駁回；監察院2017年調查報告呼籲檢察總長研酌，為郭瑤琪提非常上訴。

前檢察總長顏大和認為各級法院歷來的判例或判決，就特定行為與財物交付上對價關係有不同見解，為統一適用法令，提非常上訴，但被駁回。郭瑤琪2013年底自行向法院聲請再審，也被高院、最高法院裁定駁回。

高檢署2019年以確定判決認為美金2萬元是賄賂，事實有誤，檢方認為根據證人證述，郭瑤琪兒子在美求學的學雜費，郭瑤琪早已處理，2006年7月5日彭離台時，調查官隔離搜身、行李，也未發現2萬元美金，因此無法證明郭瑤琪有收下這筆錢，向法院聲請再審，最終也被法院裁定駁回確定。

交通部前部長郭瑤琪。記者林孟潔／攝影
交通部前部長郭瑤琪。記者林孟潔／攝影

收賄 郭瑤琪

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