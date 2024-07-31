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首開庭就結案！辱夏克立是「被人養的狗」 陳蔓菲賠8萬元獲撤告
藝人夏克立與女演員黃嘉千婚姻觸礁，黃女友人、陳蔓菲在臉書發文辱罵夏克立是「被人養的狗」，夏克立提告，陳女被訴公然侮辱罪；台北地院今開庭，雙方調解成功，陳蔓菲同意賠償夏克立8萬元並刊登道歉聲明，夏克立願撤回告訴。
今天是公然侮辱案第一次開庭，夏克立、陳蔓菲都沒有出庭，但一開庭就結案，法官將在近日作成公訴不受理判決。
陳蔓菲的律師出庭表示，陳女身體不適無法到庭，當庭給付8萬元現金給夏克立的律師，另表示將在網路公開對夏克立刊登道歉聲明，讓案子落幕。
夏克立的律師陳友炘說，夏克立目前在加拿大陪伴父親，夏克立認為陳女如願意道歉，他就願意接受。
起訴指出，2023年12月6日下午，陳蔓菲在臉書發文指夏克立是「被人養的狗」、「那隻加拿大約克夏該處死」、「一看就知道是廢物的爛人」；一周後陳女再發文批夏克立「你是會吠的動物」、「你這隻白狗」、「狗通常是雜交的」，夏克立提告。
檢察官偵查指出，陳蔓菲文章指夏克立為狗、動物，基於一般社會通念，使不特定多數見聞者產生對夏克立的負面評價及印象，陳女侵害他人名譽權難謂輕微，且無益於公共事務的思辨，認定陳女涉犯公然侮辱罪，將她起訴。
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