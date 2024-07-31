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新北8旬翁遭騙460萬仍要投資 妻報案助警逮詐團3人

中央社／ 新北31日電

新北一名周姓老翁遭假投資詐騙460萬元，妻子苦勸無效後報案求助，警方說動周翁配合約出車手面交，當場逮獲姚姓車手及負責監控、收水的情侶檔邱姓男子與潘姓女子共3人送辦。

新北市政府警察局淡水分局指出，周姓老翁（80歲）被邀加入詐騙集團投資群組後，常看到群組成員分享獲利心得，因此深信不疑，先後投入約新台幣460萬元，周翁的妻子苦勸無效，轉而向淡水警分局報案求助。

警方表示，經對周翁曉以大義，並請他配合與詐騙集團相約19日面交400萬元，員警在周邊埋伏，當詐欺車手姚男現身與周翁接洽時，員警隨即逮捕姚男。

另外，員警察覺附近1名女子形跡可疑，經姚男指認是詐騙集團監控車手，員警立即上前盤查並逮捕潘女，潘女的男友、負責在鄰近停車場監控及收水的邱男也被逮捕。全案警詢後，依法移送檢方偵辦。

詐騙集團 車手

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