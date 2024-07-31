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市值達1.4億！台中破獲史上最大電子煙私煙廠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市政府與警政署保三總隊今共同宣布，破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 ，查出40多歲張男、李女情侶檔在台中市設立，自中國大陸輸入不明化合物製成各種口味煙彈或煙油補充瓶，市值達1.4億元，經檢驗此案煙抽進體內尼古丁量是菸品20倍以上。全案依違反藥事法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，檢察官訊後裁定張嫌20萬、李嫌15萬交保；涉及「菸害防制法」由台中市衛生局裁處。

警政署保三總隊第一大隊說明，經接獲情資，與台中市衛生局、刑警大隊共組專案小組，經報請台中地檢署指揮後，查獲張男、李女情侶檔，以及泰國籍失聯女移工6人等8人，現場查扣不法所得現金1000多萬元及各類電子煙彈94萬個，電子煙油霧化主機1.3萬多支、尼古丁3大桶、各口味香精306罐及其他設備，市值估達1.4億元。

台中市衛生局與警方調查發現，張男、李女情侶檔涉嫌在台中市設立大型電子煙私煙廠，未經核可透過海運快遞等管道，自大陸輸入尼古丁、含尼古丁成分香精等原料，調配數10種香精注入煙彈或煙油補充瓶並包裝成各式知名品牌，再由主機架設於國外網站，透過通訊軟體讓網友網購，集團還以人頭帳戶收取電子煙銷售所得逃避稅捐，單一戶頭就有1000萬金流。

台中市衛生局與警方也發現，這次查扣的煙油以各種化學藥劑調製各類水果、可樂、沙士等口味來吸引年輕族群，經檢驗發現此案煙油尼古丁濃度高達0.8％至1.9％，以市售紙捲菸尼古丁含量每支1毫克換算，每顆2ml煙彈的尼古丁含量相當16至38支紙菸，抽1ml煙油，進到體內的尼古丁含量比1包菸還多，恐讓想要戒菸而使用電子煙的民眾反而更成癮。

警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供
警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供
警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供
警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供
警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供
警政署保三總隊聯手台中市衛生局、刑警大隊破獲「菸害防制法」去年修正上路以來，最大規模電子煙私煙廠 。圖／保三總隊提供

台中市 衛生局 電子煙

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