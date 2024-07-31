假冒張清芳前夫秘書詐騙孫鵬、狄鶯 「騙扁小子」黃琪二審也有罪

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要受審機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，詐騙得手數十萬元，一審依詐欺取財罪判黃琪6月得易科罰金之刑，沒收22萬8450元犯罪所得；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，但維持判黃琪6月得易科罰金之刑，沒收19萬2000元犯罪所得，可上訴。

郭上維一審被依共同犯無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪，判刑6月，得易科罰金，未扣案犯罪所得8萬元沒收；高院今也撤銷原判決，改依2個共同犯無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪各判刑3月、4月。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，而郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法 。

一審審酌黃琪正值青壯，有能力依合法方式賺錢，但卻利用孫鵬、狄鶯的子女涉及刑事案件，身心慌亂，而需要法律專業人士協助的機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取孫鵬、狄鶯信賴後詐得財物，考量黃琪始終否認犯行，推稱並不知情的犯後態度，依詐欺取財罪判黃琪6月得易科罰金之刑。

案經上訴，高院合議庭審酌黃琪正值青壯，不思以正當方法謀取個人所需，利用孫鵬、狄鶯的子女涉及刑事案件，需要法律專業人士協助機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取被害人信賴後，使孫鵬、狄鶯陷於錯誤詐得財物，遂行其犯行。

另外，郭上維有律師執照為執業律師，應以保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命，並基於自律自治精神，誠正信實執行職務，以維護社會公義及改善法律制度，卻因擔任黃琪另案的辯護人，明知黃琪無律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，且未親自執行職務，將律師章證提供黃琪使用，影響委託人權益，也有損國家設立律師專業證照的公信力及國家司法秩序。