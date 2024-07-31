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假冒張清芳前夫秘書詐騙孫鵬、狄鶯 「騙扁小子」黃琪二審也有罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要受審機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，詐騙得手數十萬元，一審依詐欺取財罪判黃琪6月得易科罰金之刑，沒收22萬8450元犯罪所得；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，但維持判黃琪6月得易科罰金之刑，沒收19萬2000元犯罪所得，可上訴。

郭上維一審被依共同犯無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪，判刑6月，得易科罰金，未扣案犯罪所得8萬元沒收；高院今也撤銷原判決，改依2個共同犯無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪各判刑3月、4月。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，而郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法 。

一審審酌黃琪正值青壯，有能力依合法方式賺錢，但卻利用孫鵬、狄鶯的子女涉及刑事案件，身心慌亂，而需要法律專業人士協助的機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取孫鵬、狄鶯信賴後詐得財物，考量黃琪始終否認犯行，推稱並不知情的犯後態度，依詐欺取財罪判黃琪6月得易科罰金之刑。

案經上訴，高院合議庭審酌黃琪正值青壯，不思以正當方法謀取個人所需，利用孫鵬、狄鶯的子女涉及刑事案件，需要法律專業人士協助機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取被害人信賴後，使孫鵬、狄鶯陷於錯誤詐得財物，遂行其犯行。

另外，郭上維有律師執照為執業律師，應以保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命，並基於自律自治精神，誠正信實執行職務，以維護社會公義及改善法律制度，卻因擔任黃琪另案的辯護人，明知黃琪無律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，且未親自執行職務，將律師章證提供黃琪使用，影響委託人權益，也有損國家設立律師專業證照的公信力及國家司法秩序。

高院審酌黃琪、郭上維始終否認犯行，至今沒有與被害人達成和解、賠償損失，且黃琪已有多起詐欺前科，卻屢屢再犯類似犯罪，犯後飾詞狡辯，視法律制度規章如無物，態度不佳；郭上維行為雖有不該，但終究不是立於主導地位，而是配合黃琪，分別判刑。

「騙扁小子」黃琪假冒律師詐騙孫鵬（左）、狄鶯（右）。圖／聯合報系資料照片
「騙扁小子」黃琪假冒律師詐騙孫鵬（左）、狄鶯（右）。圖／聯合報系資料照片
本名黃照岡的「黃琪」。圖／聯合報系資料照片
本名黃照岡的「黃琪」。圖／聯合報系資料照片

孫安佐 孫鵬 狄鶯 詐欺 黃琪

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