台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 角頭蝦米等人二審改判理由出爐

唐姓直播主2021年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，蔡秉逸等人及檢察官不服上訴二審，今判決出爐，蔡、林、潘等3人上訴後認罪，林、潘與唐和解成立，二審酌減其刑。

台南高分院合議庭指出，蔡、林、潘於原審否認犯行。上訴後均已坦承犯行，其中林、陳於上訴後與唐和解成立，為原判決所未及審酌，就量刑部分撤銷改判。蔡、林、潘等人於取贖後釋放唐，依法減輕其刑。

合議庭審酌，林與唐因前女友而生感情糾紛，蔡得知後，起意藉此勒索金錢，犯罪過程由蔡主導，且犯罪所得由蔡取得後，將其中5萬元分給潘，林則未獲取不法利益。惟蔡、林、潘在公眾場所公然強擄唐，拘禁期間對唐施以恐嚇、傷害，拘禁時間長達近30小時等犯罪情節，認蔡、林及潘共同擄人勒贖罪，分由原審5年、4年6月、4年2月，改判4年8月、3年10月、3年8月，陳共同犯私行拘禁罪，由原審10月改判6月。

此外，劉部分上訴後仍否認擄人勒贖犯行。但其犯行經唐及其餘共犯指證明確，並有監視錄影紀錄等客觀證據可佐，駁回其上訴，仍維持原審4年2月。

合議庭認為，檢察官就原審認蘇、徐、余3人無罪部分提起上訴。而唐並未指證蘇、徐、余3人參與犯罪，且共犯蔡等人也均證稱，蘇、徐、余並未參與，原判決諭知蘇等3人無罪，尚無違誤，駁回檢察官上訴。

檢警調查，蔡、林、潘、劉為友人，因林女友之事對唐不滿，蔡得知後，欲藉此向唐勒索金錢，2021年1月21日晚間7時30分許，由林、劉、陳將唐強押上車，並限制行動帶往公司拘禁，拘禁期間施以毆打、電擊棒電擊、持菜刀威脅斷指、鐵鎚敲打腳部，潘並持不明槍彈威嚇等方式傷害、恐嚇唐。

蔡要求唐提出300萬元解決糾紛，唐因而以電話向友人調度現金，等待取贖期間，蔡等人並將唐移往另處鐵皮屋繼續限制行動，並強拍裸體影像再帶回原拘禁處所，唐為求脫身，在蔡要求下，簽發面額各為50萬元本票6張。