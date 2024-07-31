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NCC主委陳耀祥今屆滿 任內上架鏡電視遭檢舉涉瀆職、NCC涉洩密

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

NCC主委陳耀祥任期今天屆滿，陳任內審理上架鏡電視，因鏡電視申設案而起的案件眾多，陳耀祥遭提告涉嫌瀆職、NCC被檢舉涉嫌洩密、鏡電視前董事長裴偉挨告涉洩密、詐欺及背信等，台北地檢署均分他字案偵辦中。

北檢目前偵辦與鏡電視相關的案件，大致可分為4部分：NCC被控涉嫌洩密、陳耀祥涉嫌瀆職、裴偉涉犯背信、詐欺及商業會計法，以及鏡電視7名股東涉嫌偽造文書、稅捐稽徵法和洗錢防制法等。

2020年5月，鏡電視股份有限公司獲經濟部商業司核准設立，首任董事長為裴偉，創設外部公評人制度，向NCC申設新聞台頻道，同年8月舉辦的外部諮詢會議初審挫敗。

2022年5月間，鏡電視前董事長陳建平指控，裴偉涉嫌掏空鏡電視，提告裴偉涉犯背信、詐欺、商業會計法。

2023年3月間，前立委蔡壁如向法務部檢舉，有外力介入鏡電視執照申設案，檢方分他字案偵辦，案由為瀆職，陳耀祥被列為被告。NCC當時回應，陳耀祥因檢舉案遭檢調機關列他字案，屬於司法偵查的正常程序，外界毋須過度解讀。

同年6月28日，NCC審理鏡電視董監人事變更案和第四台上架案，兩案以四比零過關，鏡電視確定上架86頻道，可於凱擘、台固集團等32家有線電視系統播放，並以附帶條件要求鏡電視股東簽署不得轉讓股份切結書。

不過，時任立委陳椒華於8月間爆料，鏡電視大股東於2022年10月時，已有轉售股權或人頭代持情事，NCC不知調查，認為陳耀祥身為公務員，在職務上發現違法行為卻未依法告發，怠忽職守，放水護航。陳椒華告發鏡電視股東裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一與陳進財等7人，涉嫌偽造文書、稅捐稽徵法和洗錢防制法。鏡電視反告陳椒華涉誣告。

有民眾檢舉，NCC涉嫌洩漏陳建平的個資給鏡電視高層人員，裴偉因此被列為本案被告；今年5月16日，民眾黨立委黃國昌質詢指出，NCC洩漏檢舉人「徐小姐」的個資給名嘴溫朗東，要求法務部確實查辦，NCC為本案被告。上述鏡電視申設衍生相關案件，均由北檢偵辦中。

NCC。圖／聯合報系資料照片
NCC。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

NCC 裴偉 鏡電視

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