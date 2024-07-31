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台版柬埔寨案奪3命…主嫌傅榆藺無期徒刑 共犯最重判29年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「台版柬埔寨案」詐騙集團為延遲犯行曝光時間，囚禁61名帳戶提供者而造成3人死亡，一審判29人有罪，其中集團核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋判無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院二審今仍判傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，可上訴。

高院分批審理，先前已判決16名針對刑之上訴的被告有罪，分別是鄭文誠、張家豪、劉宏翊、邱柏倫、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方、邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡。

高院今再判決傅榆藺、陳樺韋等13人，共犯包括蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭建宏、吳秉恩、鄧為至、吳郁群、鄭宏明、柯宗成，分別判5年至29年6月徒刑。

傅榆藺其中一個私行拘禁致死罪、4個結夥三人以上攜帶兇器強盜罪被高院撤銷改判，但仍應執行無期徒刑；鄭建宏一審有部分詐欺取財、洗錢獲判無罪，應執行24年4月徒刑，但高院審理後皆認定有罪，撤銷無罪判決，改依9個詐欺取財罪分別判刑，應執行25年徒刑；吳郁群一審判刑11年，高院認為他已有與部分被害人和解，撤銷改判為8年6月徒刑。

新北市警局2022年底處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

主嫌「藍道」杜承哲前年9至11月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點，共詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的小房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓尋短。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，她哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。

林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

「台版柬埔寨」主嫌「茶董」陳樺韋。圖／聯合報系資料照片
「台版柬埔寨」主嫌「茶董」陳樺韋。圖／聯合報系資料照片
「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片
「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片

桃園 詐騙集團

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