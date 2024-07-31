台中警偽裝投資客面交 詐團車手帶禮盒取款遭逮

台中李姓男子加入股市投資群組交付大筆款項後，對方要求加碼，他察覺有異報案，警方騎單車偽裝成李男面交款項，待宋姓車手帶著燕窩禮盒出面時將他逮捕，依法送辦。

台中市警察局第四分局今天表示，春社派出所今年7月初接獲李姓男子報案指出，他加入股票當沖LINE投資群組，希望透過群組「報明牌」獲取利潤，於今年5月起陸續匯款轉帳近10次投資，已陸續投入245萬元，後續對方要求再給付230萬加碼投資，李男認為有異到警局報案。

警方獲報後組成專案小組誘捕，與車手相約到南屯區春安路面交取款，因李男被列為VIP等級客戶，詐團特地要求取款車手佯裝理專赴約，還事先準備燕窩、葉黃素等禮盒，待李男交款時送禮。

警方4日由春社派出所長邱量虔，偽裝成李男騎著單車赴約，待擔任車手的19歲宋男出面取款時，埋伏警力立即將他逮捕，當場查扣現金贓款230萬、收據及手機等證物，警方依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將宋男移送台中地檢署偵辦，並持續追查涉案詐團。