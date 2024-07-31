台中國小色工友摟抱2女童、咬手指 捐錢給慈善團體獲緩刑

時任台中某國小總務處蔡姓工友利用常和學童接觸機會，多次在校內對2名5年級女童摟抱摸胸，還會親臉頰、拍屁股，甚至大膽咬她們手指，因校方接連獲報展開調查，監視器也拍下他行為，法院考量蔡和家屬調解，另向多個慈善團體捐款，減刑後依強制猥褻罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，蔡男2022年9月起就會在總務處外，或是樓梯間、教室外等，對當時年僅小學五年級的2名女童環抱摸胸、親臉頰、拍屁股，還會對她們咬手指等行為。

因學校老師至少接獲2名女童報告，報警後調閱校內監視器也拍到蔡男多次行為，家長得知後也堅持對蔡男提告。

台中地院審理時，蔡均坦承不諱，女童也指證歷歷，另有校內監視器等可佐證；法院指出，蔡男犯加重強制猥褻罪，法定刑為3年以上10年以下之罪，不可謂不重。

法院考量蔡男犯後坦承有悔意，也分別和2名女童及家長成立調解、賠償完畢，另外也分別捐款給啟聰學校、殘障福利關懷協會、家扶中心及相關慈善團體等，堪認有對自身不當彌補之意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。