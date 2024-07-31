快訊

反制員工「咖啡打卡」強制進公司有理？研究打臉老闆

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

台中國小色工友摟抱2女童、咬手指 捐錢給慈善團體獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中某國小總務處蔡姓工友利用常和學童接觸機會，多次在校內對2名5年級女童摟抱摸胸，還會親臉頰、拍屁股，甚至大膽咬她們手指，因校方接連獲報展開調查，監視器也拍下他行為，法院考量蔡和家屬調解，另向多個慈善團體捐款，減刑後依強制猥褻罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，蔡男2022年9月起就會在總務處外，或是樓梯間、教室外等，對當時年僅小學五年級的2名女童環抱摸胸、親臉頰、拍屁股，還會對她們咬手指等行為。

因學校老師至少接獲2名女童報告，報警後調閱校內監視器也拍到蔡男多次行為，家長得知後也堅持對蔡男提告。

台中地院審理時，蔡均坦承不諱，女童也指證歷歷，另有校內監視器等可佐證；法院指出，蔡男犯加重強制猥褻罪，法定刑為3年以上10年以下之罪，不可謂不重。

法院考量蔡男犯後坦承有悔意，也分別和2名女童及家長成立調解、賠償完畢，另外也分別捐款給啟聰學校、殘障福利關懷協會、家扶中心及相關慈善團體等，堪認有對自身不當彌補之意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，蔡男利用女童年幼對其猥褻，造成身心健全、人格不良發展，但目前已無業，依2個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，各判他1年10月、1年8月，應執行2年，緩刑5年，應向公益團體提供200小時勞務，禁止對2名女童接觸。

蔡姓工友朝國小女童摸胸、拍屁股猥褻，法院依強制猥褻罪判他2年、緩刑5年，示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照
蔡姓工友朝國小女童摸胸、拍屁股猥褻，法院依強制猥褻罪判他2年、緩刑5年，示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照

捐款 猥褻 監視器

延伸閱讀

深夜保全攀談國中少女 摸胸還帶去視聽室偷嘿咻下場曝

台中按摩師亂摸下體 勇敢報警女被害人：我可以是最後一個

獨／南投縣議員吳瑞芳貪512萬今免關…法官舉高虹安為例解釋

514人受害…排隊美食「越南法國麵包」食物中毒案 判刑理由曝

相關新聞

台版柬埔寨案奪3命…主嫌傅榆藺無期徒刑 共犯最重判29年半

「台版柬埔寨案」詐騙集團為延遲犯行曝光時間，囚禁61名帳戶提供者而造成3人死亡，一審判29人有罪，其中集團核心幹部「S姐...

非法代操期貨2千萬 退休小隊長替兒擦屁股觸法查個資…全家40萬交保

台北市警局萬華分局偵查隊小隊長李錦山今年7月退休，任職警察期間替涉從事吸金代操期貨的兒子非法查詢被害人個資，在談和解中，...

台中國小色工友摟抱2女童、咬手指 捐錢給慈善團體獲緩刑

時任台中某國小總務處蔡姓工友利用常和學童接觸機會，多次在校內對2名5年級女童摟抱摸胸，還會親臉頰、拍屁股，甚至大膽咬她們...

變造身分證…京城老董變父親 他當「私生子」騙到60萬

高雄29歲徐姓男子為了方便在土地開發界拓展人脈，竟然將身分證上的父親欄位，更改為上市建商「京城建設」董事長蔡天贊的名字，...

高科大EMBA爆學倫爭議 學生論文題目都不清楚…口試怎過？待查

國立高雄科技大學工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，被控收受學生賄賂幫忙找人「代筆」碩、博士論文，已有4碩士、1博士認...

帶折疊刀出門依社維法送辦 因為「這職業」法官裁定不罰

張姓男子出門隨身攜帶折疊刀被查獲，警方認為他的刀具有殺傷力，依社會秩序維護法將張移送法院裁處；張表示，他是郵差，工作時割...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。