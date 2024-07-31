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變造身分證…京城老董變父親 他當「私生子」騙到60萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲徐姓男子為了方便在土地開發界拓展人脈，竟然將身分證上的父親欄位，更改為上市建商「京城建設」董事長蔡天贊的名字，且徐還改姓蔡，自稱是蔡董「私生子」，成功騙到60萬元，檢調獲報後循線逮捕徐男，偵結後依詐欺、偽造文書等罪起訴。

京城建設在高雄經營多年，手中持有土地及推案量眾多，素有建築業「南霸天」稱號；徐男2022年有意跨足土地開發業，但苦無人脈，於是異想天開，找上林姓女子幫忙修圖，將身分證的父親欄位，變更為「京城建設」董事長蔡天贊，徐男的姓氏也從「徐」變「蔡」。

同年3月，徐男再請林女幫他設計京城建設集團名片，自己則掛董事長「特別助理」職稱，林女將設計好的名片檔傳給徐男後，徐男便把名片印出，在外打滾時，謊稱自己是蔡天贊的私生子，在京城建設擔任特助。

2023年5月，徐男應邀出席餐會時，向張姓業者佯稱最近公司週轉不靈，想要借60萬元，拿出身分證、名片，讓張男誤信徐男真的是蔡天贊的私生子，同意借錢給徐男周轉。

但到了還款時間，徐男避不見面還把張男封鎖，張男找不到人的情況下向京城建設求證，才驚覺自己上當受騙。

檢調獲報後展開追查，徐男坦承冒用蔡天贊的名義四處拓展人脈，檢方認為他涉犯詐欺、偽造文書等罪，偵結後依法起訴，協助幫徐男竄改身分證的林女，也被列共犯起訴。

徐姓男子將身分證父親欄變造為京城建設董事長蔡天贊，還將徐改姓蔡，謊稱自己是私生子騙到60萬。圖中為蔡天贊慶祝集團新飯店開幕。聯合報系資料照
徐姓男子將身分證父親欄變造為京城建設董事長蔡天贊，還將徐改姓蔡，謊稱自己是私生子騙到60萬。圖中為蔡天贊慶祝集團新飯店開幕。聯合報系資料照

偽造文書 身分證

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