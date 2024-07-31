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非法代操期貨2千萬 退休小隊長替兒擦屁股觸法查個資…全家40萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟翁至成／台北即時報導

台北市警局萬華分局偵查隊小隊長李錦山今年7月退休，任職警察期間替涉從事吸金代操期貨的兒子非法查詢被害人個資，在談和解中，被害人不滿警察都知悉他們的家庭成員及從事工作等資訊，憤而提告。士林地檢署昨依期貨交易法、銀行法、個資法等罪嫌，搜索2處所、約談李父、李男、李母陳女3人到案，昨晚複訊分別分別諭知10萬元、30萬元、無保請回。

士檢指出，重大經濟犯罪專組檢察官偵辦非法吸金案，小隊長的兒子涉嫌牟取私利，非法經營證券投資顧問事業、期貨經理及顧問事業，隱瞞自己實際資歷，刻意營造操作期貨「賺很大」假象，2022年12月間到2023年10月間，向多人違法吸金代操，不法獲利至少2千萬餘元，將持續是否有更多被害人及追查金流。

檢方指出，全案起源於多名被害人指控，李男違反經營期貨交易，李父愛子心切觸法，出面與被害人談和解，當時時任萬華警分局偵查隊，涉用公務電腦違法查詢民眾個資，談話過程中透露知悉被害人的家庭成員、還知道從事什麼工作等，涉違反違反個人資料保護法及登載不實公文書等罪嫌，昨訊問後李父10萬元交保。

檢察官昨指揮廉政署搜索李家位在台北市大同區、新北市蘆洲區等2處，帶回李家一家三口，連夜訊問認為，李男涉犯期貨交易法「違法經營期貨交易業務」、銀行法之「非銀行經營收受準存款業務」等罪嫌，具保30萬元；另李男母親陳女犯涉一般洗錢罪，訊問後請回。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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