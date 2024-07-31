高科大EMBA爆學倫爭議 學生論文題目都不清楚…口試怎過？待查

國立高雄科技大學工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，被控收受學生賄賂幫忙找人「代筆」碩、博士論文，已有4碩士、1博士認罪獲交保，唐、王則被依貪汙罪法辦，據了解，這些取得學位的學生，有人連論文題目都不知，如何通過口試，恐待高科大進一步釐清。

檢調查出，王姓、唐姓教授藉著指導碩博士生機會，暗示學生可以委託教授協助撰寫論文，有意願的學生付錢後，2名教授再找外籍生幫忙寫論文，同時協助學生取得碩、博士論文，並完成口試取得學位。

橋頭地檢署獲報後，由主任檢察官顏郁山、檢察官嚴維德、盧惠珍，共同指揮廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處組成專案小組，日前發動搜索，同時以被告身分約談唐惠欽、王嘉男2名教授、鄭姓代筆學生，及4名碩士、1名博士畢業生到案釐清案情。

橋頭地檢署複訊後，依違背職務收賄罪聲押唐、王、鄭等3人，法院考量3人認罪，且證人均具結證述，諭知唐、王各以10萬、20萬元交保，鄭5萬交保；另5名列被告的畢業生，則在檢方複訊後交保候傳。

依據高科大研究生學位考試辦法，要取得碩、博士學位，除完成論文或作品外，還要由3至5位教授組成考試委員會審查通過，考委也就是俗稱的「口委」，學生需經口頭報告後，才算完成學位取得流程。