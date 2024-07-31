快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶折疊刀出門依社維法送辦 因為「這職業」法官裁定不罰

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子出門隨身攜帶折疊刀被查獲，警方認為他的刀具有殺傷力，依社會秩序維護法將張移送法院裁處；張表示，他是郵差，工作時割郵包袋會用到，法官認為，不算無故持有，裁定不必罰。可抗告。

台北市警中正一分局移送說，張遭查獲攜帶折疊刀1把，他無正當理由攜帶具殺傷力器械的行為，違反社會秩序維護法的規定。

法官認為，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，社維法有明文規定，但所處罰的人除須有攜帶行為，警方還要有積極的資料證明「無故」才可處罰。

法院調查，張在警詢時聲稱，他工作時割開郵包袋會用到折疊刀，因擔心被同事拿走，所以隨身攜帶，張在筆錄受詢問人職業欄記載為「郵差」，與他所稱帶刀的用途相符，張的說法未悖離常情，也沒有暴力前科，違序行為嫌疑不足，諭知不罰。

示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

同事 郵差

延伸閱讀

由愛生恨…他深夜對前女友轎車噴紅漆 白天又去洗車遭逮

黑衣男跨騎新竹城隍廟5公尺龍鯉 民俗專家怒批恐遭神罰

住戶衝管理室拍桌大小聲違反社維法？法官不罰：非妄生事端

自稱心情好 男子警局門口放鞭炮被送社維法

相關新聞

台版柬埔寨案奪3命…主嫌傅榆藺無期徒刑 共犯最重判29年半

「台版柬埔寨案」詐騙集團為延遲犯行曝光時間，囚禁61名帳戶提供者而造成3人死亡，一審判29人有罪，其中集團核心幹部「S姐...

非法代操期貨2千萬 退休小隊長替兒擦屁股觸法查個資…全家40萬交保

台北市警局萬華分局偵查隊小隊長李錦山今年7月退休，任職警察期間替涉從事吸金代操期貨的兒子非法查詢被害人個資，在談和解中，...

台中國小色工友摟抱2女童、咬手指 捐錢給慈善團體獲緩刑

時任台中某國小總務處蔡姓工友利用常和學童接觸機會，多次在校內對2名5年級女童摟抱摸胸，還會親臉頰、拍屁股，甚至大膽咬她們...

變造身分證…京城老董變父親 他當「私生子」騙到60萬

高雄29歲徐姓男子為了方便在土地開發界拓展人脈，竟然將身分證上的父親欄位，更改為上市建商「京城建設」董事長蔡天贊的名字，...

高科大EMBA爆學倫爭議 學生論文題目都不清楚…口試怎過？待查

國立高雄科技大學工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，被控收受學生賄賂幫忙找人「代筆」碩、博士論文，已有4碩士、1博士認...

帶折疊刀出門依社維法送辦 因為「這職業」法官裁定不罰

張姓男子出門隨身攜帶折疊刀被查獲，警方認為他的刀具有殺傷力，依社會秩序維護法將張移送法院裁處；張表示，他是郵差，工作時割...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。