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帶折疊刀出門依社維法送辦 因為「這職業」法官裁定不罰
張姓男子出門隨身攜帶折疊刀被查獲，警方認為他的刀具有殺傷力，依社會秩序維護法將張移送法院裁處；張表示，他是郵差，工作時割郵包袋會用到，法官認為，不算無故持有，裁定不必罰。可抗告。
台北市警中正一分局移送說，張遭查獲攜帶折疊刀1把，他無正當理由攜帶具殺傷力器械的行為，違反社會秩序維護法的規定。
法官認為，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，社維法有明文規定，但所處罰的人除須有攜帶行為，警方還要有積極的資料證明「無故」才可處罰。
法院調查，張在警詢時聲稱，他工作時割開郵包袋會用到折疊刀，因擔心被同事拿走，所以隨身攜帶，張在筆錄受詢問人職業欄記載為「郵差」，與他所稱帶刀的用途相符，張的說法未悖離常情，也沒有暴力前科，違序行為嫌疑不足，諭知不罰。
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