反對設置土資場…農會總幹事連罵分局長14次「賊」 最終判刑定讞

佳怡工程顧問公司在台南市北門區申設土石方資源堆置場，引附近居民不滿組成自救會，北門農會總幹事洪明農3年前和民眾抗議、闖入場區，警方護送負責人離場時，洪趴上警車引擎蓋阻擋，還拿水瓶毆打派出所長，並連用14個「賊」字出言侮辱警分局長，最高法院在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪判洪8月徒刑；另妨害公務執行罪判刑6月，得易科罰金，全案定讞。

佳怡公司2018年向台南市政府申設土石方資源堆置處理場獲准，當地居民組成自救會反抗，並於2021年5月10日晚間聚集場區門口，聯繫洪明農前來助陣，一行人先以身體、橫放機車擋在門口，阻礙工作人員、車輛進出。

洪明農表明身分後，率眾闖入場區，衝入貨櫃屋辦公室內，強取施工許可資料，並持續脅迫需將混凝土車、怪手載走，否則不讓任何人離去，洪也表示「叫老板過來，不放人」等語。

佳怡公司陳姓負責人接獲通知趕抵現場，且自救會包圍人數愈來愈多，警方舉牌要求解散未果，擔心現場失控，即以人牆包圍方式護送陳上警車；洪明農見狀，以身體趴在警車引擎蓋上阻止行進。

此時，學甲警分局北門分駐所陳姓所長上前將洪抱住，卻被洪拿水瓶猛砸頭部多下，洪也連朝分局長辱罵14次「你賊」、「賊」、「你不夠格做分局長」。

洪否認犯行，供稱他是當地農會總幹事，這塊土地是農會申請鹽分地帶改良成功的土地，當晚是自救會長打電話叫他過去，民眾發現佳怡公司半夜施工，他到的時候人已經很多了，有進到貨櫃屋裡，是警察請他進去的，忘了是哪位警察，所長偷襲他，他只是將對方揮開，並未打對方。