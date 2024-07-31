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獨／南投縣議員吳瑞芳貪512萬今免關…法官舉高虹安為例解釋

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費512萬餘元，一審認定吳涉犯貪汙罪，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，予以減刑，判刑4年6月，二審則刑度略減，改判3年10月、褫奪公權4年，最高法院今年初發回後，更一審今宣判，合議庭指出，此案與高虹安顏寬恒案詐領助理費不同的是，吳在前審時已繳回犯罪所得、偵查中自白，加上吳已中風需要24小時有專人照顧，適用2次減刑條件後，改判2年徒刑、緩刑5年、公益捐150萬元，仍可上訴。

更一審今天在台中高分院宣判，由審判長陳宏卿、陪席法官楊文廣、受命法官楊陵萍組成的合議庭宣判。更一審指出，全案因最高法院認為，前審未審酌吳是否有在偵查中自白，仍有證據調查職責未盡、判決理由欠備的違誤，今年初發回台中高分院更一審。

更一審指出，此案經調閱當時偵查中的錄音勘驗後，確認吳在偵查中，已承認有「領出」3名助理的助理費，「拿去做公益」，此部分符合偵查中自白的減刑規定，再輔以吳在一審時已繳回犯罪所得、問政對地方有貢獻，也符合刑法「情堪憫恕」的規定，減刑2次後，改判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年、公益捐150萬元。

更一審解釋，有關民代詐領助理費案，近期矚目的案件是高虹安、顏寬恒在擔任立委任內，詐領助理費，二人分別被判刑7年4月、7年10月，為何吳在此次更一審，可獲輕判2年徒刑，獲得緩刑宣告免關，因吳與高虹安、顏寬恒不同的是，吳在一審審理時，已繳回全部犯罪所得512萬元，也在審理時坦認犯罪。

更一審也說，吳在一審時即符合「情堪憫恕」的減刑一次的條件，此次更一審勘驗證據後，確認吳又符合貪汙治罪條例「偵查中自白」的減刑條件，因貪汙治罪條例，利用職務詐取財物罪是7年以上之罪，分別減刑兩次之後，變成是1年9月以上刑度，依吳擔任三屆議員作為認定犯行次數，分判1年11月、1年10月、1年9月徒刑，定應執行刑2年。

更一審指出，因吳在案件審理期間嚴重中風，目前需要24小時專人照顧，加上吳沒有前科，審酌相關情狀後，認為符合給予緩刑條件，宣告緩刑5年，吳的狀況，與高、顏否認犯行、未繳回犯罪所得的狀況不同。

吳瑞芳是從2010年起擔任南投縣議員，吳被檢調查出，2010年至2020年間，沒有實際聘用或足額聘用林女、羅男、劉男等3人擔任助理，卻向3人收取身分證件及郵局存摺，向縣議會申報聘用3人為助理，領取全額公費助理薪資。

南投縣議會扣除薪扣除勞健保費餘額，撥入林、羅、劉3人郵局帳戶內，吳瑞芳提領後，除扣除給劉姓助理部分薪資外，其餘供自己花用，總計詐取公費助理薪資512萬735元。

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，更一審今宣判，改輕判吳2年徒刑、緩刑5年。圖／本報資料照片
南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，更一審今宣判，改輕判吳2年徒刑、緩刑5年。圖／本報資料照片

南投縣 顏寬恒 高虹安

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