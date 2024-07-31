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台中公有停車場坡度太陡 刮爛特斯拉底盤…判國賠近萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子駕駛1輛特斯拉Model 3停放「南屯國小地下公有停車場」，經車道底盤卻遭刮傷花了近萬元修理費，對台中市停車管理處求償國賠9051元；法院經量測現場，發現該坡道的坡度比達1比4.57，顯不符法規「不得高於1比6」，認定坡道太陡才刮傷車輛，判國賠陳男9051元，可上訴。

陳男主張，他2023年12月17日下午5點多駕駛1輛特斯拉Model 3，要離開南屯區萬和路一段文昌街口的「台中市南屯國小地下公有停車場」時，行經萬和路一段側出口，但因其車道坡度未符合建築技術規則建築設計施工編第61條所定，車道坡度不得超過1比6之規定。

陳表示，他離開時特斯拉右側底板摩到地板受損，花了右側下護板修理費9051元，認為是台中市停車管理處就設施管理有欠缺，提國賠求償9051元。

台中市停車管理處抗辯稱，該停車場車道坡度達1比9，符合規定，且停車場有限速牌面，若陳男依速限行駛，應不會導致底盤受損，認為沒有因果關係，主張駁回。

台中地院查，依營建署函文，建築技術規則建築設計施工編第61條第2款規定「車道坡度不得超過1比6」 。另內政部國土管理署也釋明，高程差如為1公尺，車道中心線投影於水平面的長度應為6公尺以上。

中院說，以上說明可知，車道坡度比是以高程差與車道中心線投影於水平面的長度計算，而事發停車爭坡道高程差為1.09公尺，車道中心線投影於水平面長度為4.98公尺， 坡度經計算只有1比4.57，顯已超過規定的坡度比，可見台中市停車管理處對該坡道設置有欠缺。 

法院也審酌，陳男底盤被刮後有向警方報案，提出現場監視器，車上乘客有證稱，離開停車場聽到右側底坐下有明顯擦撞聲音。

法院認為，南屯國小地下公有停車場的坡道坡度比，已高於法規所稱「不得超過1比6」，才釀陳男的特斯拉底盤刮傷，判台中市停車管理處應國賠陳男9051元。

特斯拉Model 3示意圖(非本案車)。美聯社
特斯拉Model 3示意圖(非本案車)。美聯社

停車場 台中市 特斯拉 車道

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