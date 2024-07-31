台版柬埔寨案奪3命 S姐、茶董二審仍判無期

「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，其中黃姓男子不堪受虐尋短，檢方第一波共起訴29人，一審判集團核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院二審今仍判傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，可上訴。

「藍道」杜承哲為首的犯罪集團以假投資詐財近4億元，為免犯行曝光，囚禁61名帳戶提供者卻釀3死。警方前年查獲詐團設在淡水的囚禁點，再追出桃園據點，救出遭控制的58人。

杜2022年9至11月組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾，數十名被害人被關在僅3坪大房間38天，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，若交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓尋短。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，她哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭控員餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

一審認為詐團利用假投資詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元，為了迅速騙取暴利，不惜拘禁並用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致3人死亡，犯罪手段惡劣凶殘，認定29人有罪，其中「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋遭處無期徒刑。

傅榆藺於高院開庭時，聲稱沒有參與強盜，也沒有教唆未成年人加入組織，她也無法預見黃姓男子會死亡，也不知道黃姓女子會病死。法官詢問「不是還有一名林姓死者嗎？」她才答「我認罪」，但說因杜承哲下令不准送醫，拖到他病死才與黃婦的遺體一併丟棄。

另外，傅榆藺表示，想以1人5萬的方式賠償被害人，另賠償死者1人80萬元，她也願意賠償詐欺被害人遭詐金額一成來換取和解，大概要準備500萬，但法官指她犯罪行為其中一部分的詐騙金額就高達2億多元，也就是一成就要2千多萬元，還不包括其他詐騙款項，質疑她是否真的有能力和解。